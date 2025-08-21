VfV 06 peilt zweiten Sieg in Folge an

Nach dem überzeugenden 3:1-Auswärtserfolg in Bersenbrück will der VfV 06 Hildesheim am Samstagabend vor heimischem Publikum nachlegen. Gegner im Friedrich-Ebert-Stadion ist der FC Verden 04. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Die Gäste haben wie der VfV 06 bisher einen Sieg und eine Niederlage verbucht, zuletzt aber im Niedersachsenpokal mit einem Erfolg über Regionalliga-Absteiger BSV Rehden für Aufsehen gesorgt. In der Vorsaison tat sich die Domstadtelf schwer gegen Verden und kam in beiden Partien nicht über ein Unentschieden hinaus. Ein konzentrierter Auftakt ist daher Pflicht.

Für die Zuschauer gibt es gleich zwei Neuerungen: Erstmals können Tages- und Dauerkarten am Spieltag auch als kostenloses Busticket im Verbundgebiet von SVHI und RVHI genutzt werden. Zudem sind die Baufortschritte an der neuen Flutlichtanlage sichtbar, die im Oktober erstmals zum Einsatz kommen soll.

Schiedsrichter der Begegnung ist Leon Kochenscheid aus Wolfsburg. Die Tageskasse öffnet um 16.30 Uhr, Karten sind auch im Vorverkauf bei Telco und über die HI-App erhältlich.