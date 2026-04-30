VfV 06 mit Reaktion? – Nachholspiel in Lüneburg

Die tabellarische Ausgangslage ist klar, aber keineswegs eindeutig. Hildesheim reist als Tabellenfünfter mit 43 Punkten an, hat jedoch zuletzt an Boden verloren. Lüneburg liegt mit 35 Zählern auf Rang neun und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Ein Sieg könnte den VfV 06 wieder näher an die Spitzengruppe heranführen, während die Gastgeber mit einem Erfolg weiter ins obere Mittelfeld vorrücken würden.

Unterschiedliche Dynamik Die jüngsten Ergebnisse zeichnen ein gemischtes Bild. Hildesheim musste am vergangenen Spieltag eine deutliche 2:6-Niederlage beim MTV Wolfenbüttel hinnehmen und offenbarte dabei vor allem defensive Schwächen. Der Lüneburger SK hingegen zeigte sich stabil und erkämpfte sich beim 1:1 gegen den Tabellendritten 1. FC Germania Egestorf-Langreder einen Punkt. Die Mannschaft bestätigte damit ihre Fähigkeit, auch gegen höher platzierte Gegner zu bestehen.