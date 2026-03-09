VfV 06 mit knappem Sieg gegen den Tabellenführer

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat im Heimspiel gegen den Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 2:1-Erfolg über den bisherigen Ligaprimus verbessert sich Hildesheim auf Rang sechs und verkürzt den Abstand zur Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen.

Nach 90 Minuten stand jedoch ein Heimsieg für den VfV 06. Die Mannschaft nutzte ihre Möglichkeiten konsequent und brachte dem Spitzenreiter die fünfte Saisonniederlage bei.

Vor der Begegnung schien die Rollenverteilung eindeutig: Egestorf-Langreder reiste mit 38 Punkten aus 18 Spielen als Tabellenführer an, während Hildesheim mit 28 Zählern auf Rang acht rangierte.

Tore fallen erst nach der Pause

Die Partie blieb im ersten Durchgang ohne Treffer. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern jedoch der Durchbruch. Cenay Üzümcü brachte Hildesheim in der 49. Minute mit 1:0 in Führung und verschaffte seiner Mannschaft damit die nötige Sicherheit.

In der 72. Minute baute Louis Malina den Vorsprung aus. Der zweite Treffer stellte die Weichen für den VfV 06.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Egestorf-Langreder erhöhte in der Schlussphase noch einmal den Druck. Milan gelang in der 88. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1. Für eine Wende reichte die verbleibende Zeit jedoch nicht mehr.

Vor 600 Zuschauern leitete Schiedsrichter Kocherscheid die Begegnung.

Bewegung in der Spitzengruppe

Der Erfolg wirkt sich unmittelbar auf die Tabellenkonstellation aus. Hildesheim verbessert sich mit nun 31 Punkten auf den sechsten Platz und hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Egestorf-Langreder bleibt trotz der Niederlage mit 38 Punkten zunächst Tabellenführer, allerdings nun punktgleich mit dem SV Atlas Delmenhorst, der am Spieltag gegen SC Spelle-Venhaus erfolgreich war.

Für den VfV 06 bedeutet der Sieg vor allem eines: Die Mannschaft hat ihre Ambitionen im oberen Tabellenbereich untermauert und sich im engen Feld der Oberliga Niedersachsen erneut in Position gebracht.