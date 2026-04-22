VfV 06 misst sich mit den Besten Hildesheimer U19 empfängt Eintracht Braunschweig – Parallelduell zwischen Hannover 96 und Wolfsburg im Halbfinale von red · Heute, 06:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gianluca Lönneker

Der VfV 06 Hildesheim steht mit seiner U19 vor einem der bedeutendsten Spiele der laufenden Saison. Am Mittwochabend (18 Uhr) trifft die Mannschaft von Benni Plaschke im Friedrich-Ebert-Stadion auf die Junioren von Eintracht Braunschweig und spielt um den Einzug ins Finale des ARAG-Niedersachsenpokals.

Parallel dazu ermitteln Hannover 96 und der VfL Wolfsburg den zweiten Finalisten. Damit ist das Teilnehmerfeld prominent besetzt: Vier der leistungsstärksten Nachwuchsprogramme Niedersachsens stehen sich im Halbfinale gegenüber. Erfolgreiche Entwicklung als Grundlage Die Hildesheimer gehen mit Rückenwind in die Partie. Auf dem Weg ins Halbfinale setzte sich der VfV 06 unter anderem gegen die U 19 aus dem Calenberger Land sowie im Viertelfinale gegen den höherklassig eingeschätzten TSV Havelse durch. In der Regionalliga Nord gehört das Team zudem zur Spitzengruppe und spielte lange um die Meisterschaft.

Die aktuelle Entwicklung wird im Verein als Ergebnis einer gezielten Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre gesehen. Perspektivisch sollen mehrere Spieler den Sprung in den Herrenbereich schaffen und dort die Oberligamannschaft verstärken. Im Halbfinale wartet nun mit der U 19 von Eintracht Braunschweig ein Gegner aus einem etablierten Nachwuchsleistungszentrum. Für den VfV 06 bietet sich damit die Möglichkeit, sich auf höchstem Landesniveau zu behaupten und den nächsten Schritt zu gehen.

Heute, 18:00 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg Hannover 96 Hannover 96 18:00 PUSH