VfV 06 misst sich mit den Besten

Der VfV 06 Hildesheim steht mit seiner U19 vor einem der bedeutendsten Spiele der laufenden Saison. Am Mittwochabend (18 Uhr) trifft die Mannschaft von Benni Plaschke im Friedrich-Ebert-Stadion auf die Junioren von Eintracht Braunschweig und spielt um den Einzug ins Finale des ARAG-Niedersachsenpokals.
Parallel dazu ermitteln Hannover 96 und der VfL Wolfsburg den zweiten Finalisten. Damit ist das Teilnehmerfeld prominent besetzt: Vier der leistungsstärksten Nachwuchsprogramme Niedersachsens stehen sich im Halbfinale gegenüber.
Die Hildesheimer gehen mit Rückenwind in die Partie. Auf dem Weg ins Halbfinale setzte sich der VfV 06 unter anderem gegen die U 19 aus dem Calenberger Land sowie im Viertelfinale gegen den höherklassig eingeschätzten TSV Havelse durch. In der Regionalliga Nord gehört das Team zudem zur Spitzengruppe und spielte lange um die Meisterschaft.
Die aktuelle Entwicklung wird im Verein als Ergebnis einer gezielten Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre gesehen. Perspektivisch sollen mehrere Spieler den Sprung in den Herrenbereich schaffen und dort die Oberligamannschaft verstärken.
Im Halbfinale wartet nun mit der U 19 von Eintracht Braunschweig ein Gegner aus einem etablierten Nachwuchsleistungszentrum. Für den VfV 06 bietet sich damit die Möglichkeit, sich auf höchstem Landesniveau zu behaupten und den nächsten Schritt zu gehen.
Qualifikation
Do., 14.08.25 19:00 Uhr JFV Edewecht - TuS Eversten 15:16
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr JFV 37 Göttingen - 1. SC Göttingen 05 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Pattensen - SC Hemmingen-Westerfeld 0:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr BSC Acosta - USI Lupo Martini Wolfsburg 2:4
Sa., 16.08.25 16:00 Uhr VfL Westercelle - OSV Hannover 4:1
Sa., 16.08.25 17:00 Uhr JFV Cloppenburg - BW Lohne 1:2
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr MTV Wolfenbüttel - VfV Borussia 06 Hildesheim 2:3
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - VfB Oldenburg 1:7
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr HSC Hannover - TSV Havelse 4:6
Di., 26.08.25 19:00 Uhr MTV Ramelsloh - JFV A/O/B/H/H 6:7
Achtelfinale
Di., 02.09.25 18:30 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - SV Meppen 2:1
Di., 02.09.25 19:00 Uhr VfL Westercelle - Eintracht Braunschweig 0:9
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - VfL Osnabrück 4:1
Mi., 10.09.25 18:00 Uhr USI Lupo Martini Wolfsburg - VfL Wolfsburg 0:8
Sa., 13.09.25 15:00 Uhr TuS Eversten - 1. SC Göttingen 05 2:3
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - JFV Calenberger Land 6:1
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr VfB Oldenburg - Hannover 96 0:3
Sa., 11.10.25 16:00 Uhr BW Lohne - JFV A/O/B/H/H 1:2
Viertelfinale
So., 12.10.25 14:00 Uhr 1. SC Göttingen 05 - Eintracht Braunschweig 1:3
Mi., 29.10.25 18:30 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - VfL Wolfsburg 1:5
Sa., 29.11.25 13:30 Uhr JFV A/O/B/H/H - Hannover 96 1:3
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - TSV Havelse 3:1
Halbfinale
Mi., 22.04.26 18:00 Uhr VfL Wolfsburg - Hannover 96
Mi., 22.04.26 18:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - Eintracht Braunschweig