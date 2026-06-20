VfV 06 legt Sommerfahrplan fest Oberligist startet am 20. Juni in die Vorbereitung von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der VfV 06 Hildesheim hat seinen Vorbereitungsplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Nach dem Trainingsauftakt am 20. Juni stehen fünf bestätigte Testspiele sowie die Saisoneröffnung auf dem Programm. Ende Juli beginnt zudem der Pflichtspielbetrieb mit der ersten Runde des Niedersachsenpokals.

Der VfV 06 Hildesheim hat den Fahrplan für die Sommervorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 bekanntgegeben. Bereits am 20. Juni bittet Cheftrainer Ridha Kitar seine Mannschaft erstmals auf den Trainingsplatz. Bis zum Start in den Pflichtspielbetrieb Ende Juli wartet auf die Domstadtelf ein abwechslungsreiches Programm mit mehreren Testspielen gegen Gegner aus unterschiedlichen Spielklassen. Den ersten Härtetest bestreitet der VfV am 1. Juli beim Ligakonkurrenten MTV Wolfenbüttel. Nur drei Tage später folgt die offizielle Saisoneröffnung, ehe am 4. Juli mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg ein weiterer ambitionierter Gegner in Hildesheim gastiert.

Auch die weiteren Testspiele sind bereits terminiert. Am 12. Juli trifft der VfV auf Landesligist Germania Bleckenstedt, eine Woche später folgt die Begegnung mit dem Bremer Oberligisten SV Hemelingen. Ob am letzten Juli-Wochenende ein weiteres Testspiel oder bereits das erste Pflichtspiel ansteht, entscheidet die Auslosung des Niedersachsenpokals am 3. Juli. Erhält der VfV ein Freilos für die erste Runde, testet die Mannschaft am 26. Juli gegen Regionalligist HSC Hannover. Andernfalls startet die neue Saison an diesem Wochenende mit der ersten Runde des NFV-Pokals.