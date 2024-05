VfV 06 lässt Punkte gegen STK Eilvese liegen

In einer Partie, die weit hinter den Erwartungen zurückblieb, zeigte der VfV Borussia 06 Hildesheim am Sonntag eine mäßige Leistung. Die Domstadtelf, die in den letzten Wochen durchaus zu überzeugen wusste, konnte gegen einen robust auftretenden Gegner aus Eilvese nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Besonders die erste Halbzeit war von Fehlpässen und mangelnder Aufmerksamkeit geprägt, was in der 16. Minute zu einem Rückstand führte. Marian Rutkowski nutzte einen Fehler im Spielaufbau der Hildesheimer aus und ließ Torhüter Tommy Henze keine Chance.

Erst nach der Pause fand Hildesheim besser ins Spiel und erzielte durch Fred Mensah in der 54. Minute den Ausgleich. Trotz ausreichend verbleibender Spielzeit und einigen vielversprechenden Distanzschüssen, darunter ein Lattentreffer von Jannis Pläschke und ein weiterer Schuss von Hamudi Baghdadi, der ebenfalls vom Aluminium gestoppt wurde, gelang es dem VfV nicht, das Spiel zu drehen. Eine letzte Großchance vergab der eingewechselte Samuel Owusu in der Schlussminute.