VfV 06 holt Joyce Luyeye-Nkula für die Offensive

Der VfV Borussia 06 Hildesheim verstärkt seinen Kader für die neue Saison in der Oberliga Niedersachsen mit Joyce Luyeye-Nkula. Der 23-Jährige ist offensiv auf den Außenbahnen zu Hause und soll dem Spiel der Domstadtelf zusätzliche Dynamik verleihen.

Luyeye-Nkula begann seine fußballerische Ausbildung in Sarstedt, ehe er 2014 in den Nachwuchsbereich von Hannover 96 wechselte. Dort durchlief der Offensivspieler mehrere Jugendmannschaften und blieb bis 2022 beim Verein. Anschließend sammelte er bei der U23 der 96er erste Erfahrungen im Herrenbereich.

Nach seiner Zeit in Hannover setzte Luyeye-Nkula seine Laufbahn beim KSV Hessen Kassel fort. Zuletzt stand er bei Arminia Bielefeld II unter Vertrag.