VfV 06 Hildesheim will in Wilhelmshaven neues Kapitel aufschlagen

Vier Tage nach dem bitteren Pokalaus gegen Schwarz-Weiß Rehden richtet der VfV Borussia 06 Hildesheim den Blick wieder auf den Ligaalltag. Zum Auftakt des letzten Saisonabschnitts reist die Mannschaft von Trainer Ridhar Kitar am Sonntag zum SV Wilhelmshaven. Anstoß im Jadestadion ist um 15 Uhr. Es ist das erste von noch sechs ausstehenden Spielen – vier davon bestreitet der VfV 06 zuhause.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Die Ausgangslage ist klar: Nach spielerisch ordentlichen, aber punktemäßig eher durchwachsenen Wochen will die Domstadtelf die verbleibenden Partien nutzen, um sich in der Tabelle weiter nach oben zu orientieren. Aktuell steht Hildesheim mit 41 Punkten auf Rang acht – punktgleich mit dem Heeslinger SC. Der Rückstand auf die Top fünf ist bei vier Punkten allerdings überschaubar, auch wenn diese Sphären angesichts der bisherigen Saisonleistung nicht das primäre Ziel darstellen.

Gegner SV Wilhelmshaven hat sich unterdessen zuletzt in starker Form präsentiert. Mit Siegen gegen Rehden, Bersenbrück und Oldenburg verschaffte sich der Aufsteiger Luft im Abstiegskampf und rangiert mittlerweile mit 38 Punkten auf Platz zehn – nur drei Zähler hinter dem VfV 06. In der Rückrundentabelle liegt Wilhelmshaven sogar vor den Hildesheimern.

Ein Sieg im Norden Niedersachsens wäre für die Domstadtelf deshalb gleich in mehrfacher Hinsicht wertvoll: Zum einen als sportlicher Befreiungsschlag nach dem Pokal-Aus, zum anderen als Auftakt für ein erfolgreiches Saisonfinale. Denn in den darauffolgenden Wochen warten noch Heimspiele gegen Arminia Hannover, Verden, Rehden und Oldenburg – Partien, in denen sich der VfV 06 vor heimischem Publikum nachhaltig präsentieren kann.

Schiedsrichter der Partie in Wilhelmshaven ist Felix Arnhold. Die Hildesheimer Fans dürfen gespannt sein, wie die Mannschaft auf die Enttäuschung im Pokal reagiert – der Start in den Liga-Endspurt bietet nun die Chance zur schnellen Korrektur.