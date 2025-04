VfV 06 Hildesheim bindet zwei erfahrene Leistungsträger

Der VfV 06 Hildesheim hat in der Personalplanung für die kommende Oberliga-Saison 2025/26 einen wichtigen Schritt gemacht. Mit Yannik Schulze und Hadi El Saleh bleiben zwei langjährige Führungsspieler dem Verein treu. Beide einigten sich am Wochenende auf eine Vertragsverlängerung für eine weitere Spielzeit.

Yannik Schulze betonte bei der Vertragsunterzeichnung seine Verbundenheit zum Verein und formulierte ein klares Ziel: „Ich will auf und neben dem Platz mithelfen, dass wir erfolgreichen und mitreißenden Fußball spielen. Die Regionalliga muss unser Anspruch bleiben.“ Auch Hadi El Saleh sieht den nächsten Schritt in einem möglichen Aufstieg: „Ich möchte weiter Erinnerungen schaffen wie im letzten Jahr – mit Pokalsiegen und der Teilnahme am DFB-Pokal. Ich brenne darauf, auch in der kommenden Saison alles für Verein und Fans zu geben.“

Die Gespräche mit weiteren Spielern laufen, wie der Verein mitteilte. Die Zielsetzung bleibt mittelfristig klar: die Rückkehr in die Regionalliga.