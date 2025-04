VfV 06 Hildesheim bindet Henze und Akdas für die kommende Saison

Tommy Henze hat sich in den vergangenen Wochen als verlässlicher Rückhalt im Tor etabliert. Seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Kilian Neufeld ist der 21-Jährige zur festen Größe zwischen den Pfosten geworden. Mit seinen 1,93 Metern verfügt Henze über ideale Voraussetzungen als Schlussmann und konnte besonders in Eins-gegen-eins-Situationen mehrfach glänzen. Der gebürtige Göttinger kam über Stationen bei Göttingen 05 und LSK Hansa Lüneburg vor zwei Jahren nach Hildesheim.

Yusuf Akdas – im Team als „Usco“ bekannt – bleibt ebenfalls an Bord. Der 26-Jährige bringt mit bislang 97 Einsätzen für den VfV 06 nicht nur Erfahrung, sondern auch Stabilität im zentralen Mittelfeld. Akdas hatte vor seinem Wechsel zum VfV unter anderem für den Heesseler SV und Eintracht Celle gespielt. Bereits in der Corona-Saison war er kurzzeitig in Hildesheim aktiv, ehe er 2021 dauerhaft zurückkehrte. Neben seiner Rolle auf dem Platz ist er auch für die mannschaftliche Geschlossenheit von großer Bedeutung.

Beide Spieler bekräftigten bei der Vertragsunterzeichnung ihre enge Bindung zum Klub. „Wir identifizieren uns voll mit dem VfV 06 und sind bereit, für unsere gemeinsamen Ziele alles zu investieren“, erklärten Henze und Akdas unisono.