– Foto: René Diebel

VfV 06: Heimniederlage verschärft Druck vor dem Auswärtsspiel in Celle Zahlreiche Ausfälle bremsen Hildesheimer Auftritt Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. LM Wolfsburg VfV Hildesh. Eint. Celle

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat im Heimspiel gegen USI Lupo Martini Wolfsburg eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen müssen. Vor 430 Zuschauern im Friedrich-Ebert-Stadion konnte die Domstadtelf den Ausfall von gleich neun Spielern nicht kompensieren. Besonders ärgerlich: Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich vergab der VfV zwei Großchancen zum erneuten Gleichstand – und kassierte im Gegenzug das vorentscheidende dritte Gegentor.

Der Spielverlauf begann mit einem frühen Dämpfer für die Hildesheimer, als Maurizio Grimaldi in der 14. Minute zur Gästeführung traf. Nur neun Minuten später stellte Torjäger Finn-Louis Kiszka mit einem platzierten Abschluss auf 1:1. Die Hoffnung auf eine Wende währte allerdings nicht lange: Jannes Drangmeister brachte Lupo per Kopf erneut in Führung (28.). Vor der Pause verpasste Kiszka in aussichtsreicher Position den möglichen Ausgleich. So., 06.04.2025, 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg 1 3 Abpfiff

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel bot sich dem Hildesheimer Angreifer erneut die Chance: Erst scheiterte er im Eins-gegen-eins an Lupo-Keeper Flynn Schönmottel, dann setzte er den Nachschuss knapp am Pfosten vorbei. Nur Sekunden später die Quittung: Ein Foul von Tom Kinitz an Grimaldi führte zum Strafstoß, den Robert Herrmann sicher zum 3:1 verwandelte (48.). In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams weitere Gelegenheiten verzeichneten. Am Spielausgang änderte das jedoch nichts mehr – Lupo Martini Wolfsburg feierte den dritten Sieg innerhalb einer Woche, während Hildesheim nach zuletzt zwei Unentschieden erneut ohne Dreier blieb.