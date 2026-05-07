VfV 06 festigt Rang vier – Heimsieg gegen abgestiegenes TSV Wetsch Hildesheim setzt sich im Nachholspiel mit 2:0 durch – Friedrich und Malina treffen nach der Pause von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat seine gute Ausgangsposition im oberen Tabellenfeld der Oberliga Niedersachsen untermauert. Im Nachholspiel des 19. Spieltags setzte sich die Mannschaft von Ridha Kitar mit 2:0 gegen den bereits abgestiegenen TSV Wetschen durch und verbesserte sich mit nun 49 Punkten auf Rang vier.

Vor 180 Zuschauern im Friedrich-Ebert-Stadion tat sich der VfV 06 zunächst schwer, gegen defensiv eingestellte Gäste klare Torchancen herauszuspielen. Wetschen, als Tabellen-14. mit 23 Punkten bereits auf dem Weg zurück in die Landesliga, konzentrierte sich über weite Strecken auf die Arbeit gegen den Ball und hielt die Partie in der ersten Halbzeit offen. Hildesheim kontrollierte zwar Ballbesitz und Spieltempo, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch nur selten Lücken. Die Mannschaft von Ridha Kitar agierte insgesamt geduldig, ohne dabei das Risiko unnötig zu erhöhen.