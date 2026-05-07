VfV 06 festigt Rang vier – Heimsieg gegen abgestiegenes TSV Wetsch

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat seine gute Ausgangsposition im oberen Tabellenfeld der Oberliga Niedersachsen untermauert. Im Nachholspiel des 19. Spieltags setzte sich die Mannschaft von Ridha Kitar mit 2:0 gegen den bereits abgestiegenen TSV Wetschen durch und verbesserte sich mit nun 49 Punkten auf Rang vier.
Vor 180 Zuschauern im Friedrich-Ebert-Stadion tat sich der VfV 06 zunächst schwer, gegen defensiv eingestellte Gäste klare Torchancen herauszuspielen. Wetschen, als Tabellen-14. mit 23 Punkten bereits auf dem Weg zurück in die Landesliga, konzentrierte sich über weite Strecken auf die Arbeit gegen den Ball und hielt die Partie in der ersten Halbzeit offen.
Hildesheim kontrollierte zwar Ballbesitz und Spieltempo, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch nur selten Lücken. Die Mannschaft von Ridha Kitar agierte insgesamt geduldig, ohne dabei das Risiko unnötig zu erhöhen.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfV den Druck spürbar und wurde dafür belohnt. In der 61. Minute brachte Tim Friedrich die Gastgeber verdient in Führung. Der Treffer gab der Partie die entscheidende Richtung.
Nur acht Minuten später legte Louis Malina nach und sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Während Hildesheim die Begegnung anschließend kontrolliert zu Ende spielte, fehlte Wetschen die offensive Durchschlagskraft, um noch einmal entscheidend zurückzukommen.
Für den VfV 06 war es ein wichtiger Erfolg im Rennen um die oberen Tabellenplätze. Mit jetzt 49 Punkten rückte die Mannschaft auf Rang vier vor und verkürzte den Abstand zur Spitzengruppe weiter. Wetschen bleibt dagegen mit 23 Punkten auf Platz 14 und konnte seine ohnehin nur noch theoretischen Hoffnungen nicht mehr beleben.