VfV 06 festigt Position im oberen Tabellenfeld

– Foto: Horst Vogler

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Wilhelmshaven den Anschluss an die Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen hergestellt. In einer ausgeglichenen Partie entschieden ein verwandelter Strafstoß und ein gehaltener Elfmeter die Begegnung.

Die erste Halbzeit blieb ohne Tore. Nach dem Seitenwechsel nutzte der VfV 06 jedoch seine Chance: In der 55. Minute verwandelte Mahdi Biso einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Der Treffer verlieh den Gastgebern mehr Kontrolle, während Wilhelmshaven gezwungen war, offensiver zu agieren.

Vor dem Spiel trennte beide Mannschaften nur ein Punkt. Hildesheim ging mit 31 Zählern als Tabellensiebter in die Begegnung, Wilhelmshaven lag mit 32 Punkten auf Rang sechs. Entsprechend entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Teams zunächst auf defensive Stabilität bedacht waren.

Torhüter wird zum Schlüsselfaktor

Die Gäste erhielten in der 67. Minute die große Möglichkeit zum Ausgleich – ebenfalls per Strafstoß. Doch VfV-Torhüter Schulze Kökelsum parierte den Versuch von Bank und verhinderte damit den Ausgleich.

In der Schlussphase verteidigte Hildesheim diszipliniert und ließ keine zwingenden Chancen mehr zu.

Auswirkungen auf die Tabelle

Mit dem Sieg verbessert sich der VfV 06 auf 34 Punkte und rückt auf den fünften Tabellenplatz vor. Wilhelmshaven bleibt bei 32 Zählern und fällt auf Rang acht zurück.

An der Tabellenspitze übernehmen der SV Atlas Delmenhorst und der Heeslinger SC mit jeweils 41 Punkten die Führung, während Egestorf-Langreder auf Rang drei folgt.

Für den VfV 06 markiert der Erfolg einen wichtigen Schritt: Die Mannschaft hat sich im engen Verfolgerfeld etabliert und wahrt ihre Chancen im Rennen um die oberen Tabellenplätze.