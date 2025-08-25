VfV 06 feiert ersten Heimsieg der Saison

Der VfV 06 Hildesheim hat den Schwung aus dem Auswärtserfolg in Bersenbrück mitgenommen und vor heimischem Publikum eindrucksvoll bestätigt. Vor 540 Zuschauern im Friedrich-Ebert-Stadion gewann die Mannschaft von Ridha Kitar mit 5:1 gegen den FC Verden 04 und holte damit den ersten Heimsieg der laufenden Saison.

Von Beginn an zeigte die Domstadtelf ein geschlossenes und kombinationssicheres Auftreten. Yannik Schulze brachte sein Team nach 20 Minuten per Kopf in Führung, ehe Luis Saul mit einem Distanzschuss für Verden ausglich.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später stellte Louis Malina mit seinem ersten Treffer auf 2:1. Nach der Pause erhöhte der VfV den Druck weiter, Malina war erneut zur Stelle und erzielte mit einem sehenswerten Schuss sein zweites Tor. Ein Eigentor nach seiner Vorarbeit sowie der Treffer von Mahdi Biso zum 5:1 rundeten den klaren Erfolg ab.

Mit dem zweiten Sieg in Serie hat sich die Mannschaft in der Tabelle nach oben gearbeitet und reist am kommenden Samstag mit breiter Brust zum Aufsteiger nach Wetschen. Sollte dort der nächste Dreier gelingen, könnte es zwei Wochen später gegen Tabellenführer SV Meppen zum ersten Spitzenspiel der Saison kommen.