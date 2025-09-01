VfV 06 feiert dritten Sieg in Folge

Der VfV 06 Hildesheim bleibt in der Oberliga Niedersachsen weiter auf Erfolgskurs. Mit dem verdienten 3:2-Auswärtssieg beim Aufsteiger TSV Wetschen feierte die Domstadtelf den dritten Sieg in Folge und rückte in die Top 5 der Tabelle vor.

Die Mannschaft von Ridha Kitar präsentierte sich über 90 Minuten als die klar bessere Mannschaft und zeigte einen reifen, strukturierten Auftritt. Trotz des frühen Rückstands durch Moritz Raskopp ließ sich der VfV 06 nicht aus dem Konzept bringen. Mahdi Biso erzwang den Ausgleich, anschließend drehte Karsan Doski mit einem Doppelpack die Partie.

Auch nach dem 3:1 kurz nach der Pause blieb Hildesheim spielbestimmend, ließ aber einige Chancen liegen. Der Anschlusstreffer von Wetschen durch Tamino Köhler brachte die Gäste zwar kurz aus dem Tritt, gefährlich wurde es jedoch kaum noch.

Mit neun Punkten aus vier Spielen ist der Saisonstart damit mehr als gelungen. Am kommenden Sonntag wartet im heimischen Friedrich-Ebert-Stadion das Verfolgerduell gegen die U23 des SV Meppen – beide Teams sind punktgleich und wollen Anschluss an die Spitze halten. Anpfiff ist um 15 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf bei Telco und über die HI-App.