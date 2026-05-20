VfV 06 erweitert Trainerteam – Hassan El Saleh wird Co-Trainer

Der VfV Borussia 06 Hildesheim stellt die Weichen für die kommende Oberliga-Saison auch im Trainerbereich. Mit Hassan El Saleh stößt ein langjähriger Leistungsträger künftig zum Trainerteam der Domstadtelf. Gleichzeitig verlängerte auch Co-Trainer Dominik Franke seinen Vertrag.
Der VfV 06 setzt beim personellen Neuaufbau weiter auf Kontinuität und Identifikation mit dem Verein. Ab dem 1. Juli wird Hassan El Saleh das Trainerteam von Chefcoach Ridha Kitar verstärken und künftig als zweiter Co-Trainer neben Dominik Franke arbeiten.
Der frühere Mittelfeldspieler war vor drei Jahren vom Regionalligisten Drochtersen/Assel nach Hildesheim gewechselt. Zuvor hatte El Saleh seine komplette fußballerische Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg durchlaufen. Für den VfV absolvierte er insgesamt 76 Pflichtspiele und gehörte über mehrere Jahre zu den prägenden Figuren im Mannschaftsgefüge.
Eine langwierige Verletzung stoppte den Spieler vor rund einem Jahr und verhinderte die Rückkehr auf den Platz. Dennoch blieb El Saleh in dieser Zeit eng an die Mannschaft angebunden und übernahm intern zunehmend eine verbindende Rolle zwischen Team und Trainerstab.
Diese Erfahrungen sollen nun in die neue Aufgabe einfließen. Der Verein verspricht sich von seiner Nähe zur Mannschaft und seiner Kenntnis der internen Abläufe zusätzliche Impulse für die tägliche Arbeit.
Parallel zur Verpflichtung El Salehs verlängerte auch Dominik Franke seinen Vertrag und geht damit in seine zweite Saison als Co-Trainer der Domstadtelf. Der frühere Kapitän absolvierte während seiner aktiven Laufbahn 112 Spiele für den VfV 06 und zählt weiterhin zu den wichtigen Identifikationsfiguren des Vereins.
Bereits im März hatte der VfV die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ridha Kitar um ein weiteres Jahr verlängert. Mit der nun kompletten Besetzung des Trainerteams setzen die Verantwortlichen auf Stabilität und vereinsinterne Lösungen, um den eingeschlagenen Weg fortzuführen.