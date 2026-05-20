VfV 06 erweitert Trainerteam – Hassan El Saleh wird Co-Trainer Ehemaliger Führungsspieler übernimmt neue Rolle an der Seite von Ridha Kitar und Dominik Franke von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der VfV Borussia 06 Hildesheim stellt die Weichen für die kommende Oberliga-Saison auch im Trainerbereich. Mit Hassan El Saleh stößt ein langjähriger Leistungsträger künftig zum Trainerteam der Domstadtelf. Gleichzeitig verlängerte auch Co-Trainer Dominik Franke seinen Vertrag.

Der VfV 06 setzt beim personellen Neuaufbau weiter auf Kontinuität und Identifikation mit dem Verein. Ab dem 1. Juli wird Hassan El Saleh das Trainerteam von Chefcoach Ridha Kitar verstärken und künftig als zweiter Co-Trainer neben Dominik Franke arbeiten. Der frühere Mittelfeldspieler war vor drei Jahren vom Regionalligisten Drochtersen/Assel nach Hildesheim gewechselt. Zuvor hatte El Saleh seine komplette fußballerische Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg durchlaufen. Für den VfV absolvierte er insgesamt 76 Pflichtspiele und gehörte über mehrere Jahre zu den prägenden Figuren im Mannschaftsgefüge.

Verletzung beendet Spielerkarriere vorzeitig Eine langwierige Verletzung stoppte den Spieler vor rund einem Jahr und verhinderte die Rückkehr auf den Platz. Dennoch blieb El Saleh in dieser Zeit eng an die Mannschaft angebunden und übernahm intern zunehmend eine verbindende Rolle zwischen Team und Trainerstab. Diese Erfahrungen sollen nun in die neue Aufgabe einfließen. Der Verein verspricht sich von seiner Nähe zur Mannschaft und seiner Kenntnis der internen Abläufe zusätzliche Impulse für die tägliche Arbeit.