VfV 06 erlebt deutlichen Rückschlag in Heeslingen

Klare Kräfteverhältnisse
Die Ausgangslage vor der Partie sprach bereits für die Gastgeber. Heeslingen ging mit 47 Punkten als Tabellenzweiter in das Spiel, während der VfV 06 mit 37 Zählern Rang sieben belegte.
Auf dem Platz bestätigte sich dieses Kräfteverhältnis deutlich. Heeslingen agierte zielstrebig und nutzte seine Chancen konsequent, während Hildesheim kaum Zugriff auf das Spiel fand. Die Gastgeber gingen in der 25. Minute durch Köhler in Führung. Bis zur Pause hielt der VfV 06 das Spiel noch offen, konnte jedoch offensiv nur selten Akzente setzen.
Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Böntgen auf 2:0 (46.) und verschaffte Heeslingen damit zusätzliche Sicherheit. In der Folge brach Hildesheim zunehmend auseinander.
Mit dem 3:0 durch Köhnken in der 65. Minute war die Partie entschieden. Nur zwei Minuten später unterlief Gatermann ein Eigentor zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Schallschmidt per Foulelfmeter in der 74. Minute.
Die Gastgeber präsentierten sich über die gesamte Spielzeit effizient und konsequent, während Hildesheim defensiv ungeordnet wirkte und offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte.
Deutlicher Dämpfer im Saisonendspurt
Heeslingen festigt mit dem Sieg seine Position in der Spitzengruppe und bleibt mit nun 47 Punkten auf Rang zwei hinter dem SV Atlas Delmenhorst, der die Tabelle mit 50 Zählern anführt.
Der VfV 06 verharrt bei 37 Punkten und rutscht im engen Mittelfeld auf Rang sieben ab. Der Abstand zu den Aufstiegsplätzen vergrößert sich damit spürbar.
Für Hildesheim stellt die Niederlage einen klaren Rückschlag dar. Nach zuletzt stabilen Auftritten fehlten in Heeslingen sowohl defensive Ordnung als auch offensive Durchschlagskraft.
Im weiteren Saisonverlauf wird es für den VfV 06 darauf ankommen, schnell eine Reaktion zu zeigen, um im engen Tabellengefüge der Oberliga Niedersachsen den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.