VfV 06 erlebt deutlichen Rückschlag in Heeslingen

Klare Kräfteverhältnisse Die Ausgangslage vor der Partie sprach bereits für die Gastgeber. Heeslingen ging mit 47 Punkten als Tabellenzweiter in das Spiel, während der VfV 06 mit 37 Zählern Rang sieben belegte. Auf dem Platz bestätigte sich dieses Kräfteverhältnis deutlich. Heeslingen agierte zielstrebig und nutzte seine Chancen konsequent, während Hildesheim kaum Zugriff auf das Spiel fand. Die Gastgeber gingen in der 25. Minute durch Köhler in Führung. Bis zur Pause hielt der VfV 06 das Spiel noch offen, konnte jedoch offensiv nur selten Akzente setzen.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Böntgen auf 2:0 (46.) und verschaffte Heeslingen damit zusätzliche Sicherheit. In der Folge brach Hildesheim zunehmend auseinander. Mit dem 3:0 durch Köhnken in der 65. Minute war die Partie entschieden. Nur zwei Minuten später unterlief Gatermann ein Eigentor zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Schallschmidt per Foulelfmeter in der 74. Minute.