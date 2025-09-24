VfV 06 empfängt LSK zum Viertelfinale – Karten ab sofort erhältlich

Der VfV 06 Hildesheim lädt zur Premiere der besonderen Art: Erstmals in der nahezu hundertjährigen Geschichte des Friedrich-Ebert-Stadions findet ein Pflichtspiel unter Flutlicht statt – und gleich mit einem sportlichen Highlight. Am Samstag, den 4. Oktober, empfängt die Domstadtelf ab 19.30 Uhr den Lüneburger SK Hansa zum Viertelfinale im NFV-Pokal.

Vier 25 Meter hohe Masten, 400 Lux Lichtstärke, neutralweißes Flutlicht mit 4000 Kelvin – das Friedrich-Ebert-Stadion verfügt nun über eine moderne Beleuchtungsanlage, die nicht nur den Rasen, sondern auch die Atmosphäre auf ein neues Niveau hebt. Mit dem Pokalspiel gegen den Regionalligisten Lüneburg feiert die Anlage ihre offizielle Premiere – und verspricht ein echtes Flutlicht-Feeling im Herzen Hildesheims.

Beide Mannschaften stehen im Viertelfinale des niedersächsischen Landespokals – dem letzten Wettbewerb, der einen Platz im DFB-Pokal vergibt. Während sich der VfV 06 im Achtelfinale in einem packenden Duell gegen Atlas Delmenhorst durchsetzte, bezwang der LSK Hansa den Bezirkspokalsieger aus Krähenwinkel.

Das Spiel verspricht Spannung: Mit einem Sieg würde die Domstadtelf im April 2026 im Halbfinale stehen – der Weg Richtung „großer Pokal“ bleibt also realistisch. Der Sieger dieser Partie wird nicht nur überwintern, sondern sich auch unter die letzten Vier des Wettbewerbs spielen.

Vorverkauf gestartet – Öffis inklusive

Die Tickets sind ab sofort erhältlich – bei Telco am PVH sowie online über die HI-App. Wichtig: Dauerkarten haben im Pokal keine Gültigkeit. Dafür gelten auch im Pokal die bekannten Regelungen zur kostenlosen Nutzung des Nahverkehrs. Mit dem Ticket können alle Linien der SVHI und RVHI im ROSA-Tarifverbund ab zwei Stunden vor Spielbeginn und bis zwei Stunden nach Abpfiff genutzt werden.

Der VfV 06 hofft auf zahlreiche Unterstützung aus der Hildesheimer Fußballgemeinde – und auf einen historischen Abend unter Flutlicht.