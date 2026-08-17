VfV 06 bleibt ohne Tor und ohne Punkt Hildesheim verliert auch das zweite Saisonspiel in der Oberliga von red · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Egbers

Die Mannschaft von Interimscoach Dominik Franke wartet nach zwei Spieltagen weiter auf den ersten Punkt und das erste Tor. Gegen den Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn blieb der VfV 06 trotz zahlreicher Möglichkeiten ohne Treffer und steht damit am Tabellenende.

Nach der 0:5-Niederlage zum Saisonauftakt beim SC Spelle-Venhaus misslang dem VfV 06 auch die Heimpremiere. Der Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn gewann in Hildesheim mit 2:0 und steht nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten auf Rang zwei. Die Hildesheimer bleiben dagegen mit null Punkten und 0:7 Toren Tabellenletzter. Dabei begann die Partie für die Gastgeber denkbar ungünstig. Bereits in der vierten Minute nutzte Kyle Houdegle einen Fehler im Hildesheimer Defensivverbund zur Führung. Der VfV 06 reagierte mit mehr Druck und kam im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zu mehreren guten Möglichkeiten. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Hamudi Baghdadi, der in der 20. Minute mit einem Handelfmeter an Nordhorns Torwart Behrens scheiterte.

Trotz des Rückstands zeigte die Mannschaft von Dominik Franke zunächst eine deutlich aktivere Spielanlage. Die Hildesheimer suchten den Weg über die Außenbahnen und gingen energisch in die Zweikämpfe. Der Ertrag blieb jedoch aus. Nordhorn entscheidet die Partie Nach der Pause stellte sich Nordhorn zunehmend tiefer und verteidigte mit zwei kompakten Reihen. Hildesheim versuchte, den Druck zu erhöhen, fand gegen die defensive Ordnung des Aufsteigers aber nur noch selten den Weg zu klaren Abschlüssen. Franke brachte Louis Malina, Chima Uloona und Neuzugang Joyce Nkula, doch auch diese Wechsel änderten nichts am Ergebnis.