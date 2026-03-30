VfV 06 bleibt im Rennen – Frühe Tore sichern Heimsieg

Auf dem Platz setzte der VfV 06 früh ein Zeichen. Bereits in der 14. Minute brachte Louis Malina die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Baghdadi auf 2:0 und stellte die Weichen frühzeitig auf Heimsieg.

Die Ausgangslage war vor dem Spiel klar: Hildesheim ging als Tabellensechster mit 34 Punkten in die Begegnung, Rehden lag mit 29 Zählern auf Rang neun.

Die effiziente Chancenverwertung in der Anfangsphase erwies sich als entscheidend, da Hildesheim im weiteren Verlauf vor allem auf Spielkontrolle setzte.

Rehden bemühte sich im Anschluss um den Anschluss, blieb jedoch lange ohne Durchschlagskraft. Eine zusätzliche Hypothek stellte die Gelb-Rote Karte gegen Euwi in der 75. Minute dar, die die Gäste weiter schwächte.

Erst in der Schlussminute gelang Wolff der Treffer zum 2:1. Für eine Wende reichte die verbleibende Zeit jedoch nicht mehr.

Auswirkungen auf die Tabelle

Mit dem Sieg verbessert sich der VfV 06 auf 37 Punkte und rückt auf den fünften Tabellenplatz vor. Der Rückstand auf die Spitzenplätze bleibt damit überschaubar. Weiterhin fehlen der Borussia Nachholspiele, um Punkte auf die Spitze aufzuholen. Im Saisonendspurt bleibt Hildesheim damit in Reichweite der Aufstiegsplätze – und bestätigt seine Ambitionen im oberen Tabellenbereich.

Rehden hingegen verbleibt mit 29 Punkten im Tabellenmittelfeld und belegt nach dem Spieltag Rang zehn.

An der Spitze der Liga liefern sich der SV Atlas Delmenhorst und der Heeslinger SC mit jeweils 44 Punkten ein enges Rennen um die Tabellenführung.