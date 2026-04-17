VfV 06 bindet U19-Kapitän Mommertz

Der VfV Borussia 06 Hildesheim treibt die Integration seines Nachwuchses konsequent voran. Mit Benjamin Mommertz erhält ein weiterer Leistungsträger der erfolgreichen U19 einen Vertrag für den Herrenbereich – ein klares Signal für die strategische Ausrichtung des Vereins.
Benjamin Mommertz gehört zu den prägenden Figuren der aktuellen U19-Generation. Als Kapitän führte der zentrale Mittelfeldspieler sein Team durch eine starke Saison, in der der Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga nur knapp verpasst wurde. Aktuell spielt die Mannschaft um die Meisterschaft in der Regionalliga und steht zudem im Halbfinale des Niedersachsenpokals.
Innerhalb dieser Entwicklung übernahm Mommertz eine zentrale Rolle – sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine. Seine Spielintelligenz im Zentrum, gepaart mit hoher Einsatzbereitschaft, machten ihn zu einem konstanten Leistungsträger.
Die Vertragsunterzeichnung ist Ausdruck einer klaren Linie im Verein. Der VfV 06 setzt verstärkt auf die Entwicklung eigener Talente und schafft gezielt Übergänge in den Herrenbereich.
Ein wesentlicher Faktor dieser Entwicklung ist die Arbeit im Nachwuchsbereich, insbesondere unter U19-Trainer Benni Plaschke. Die Qualität der Spieler hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert – eine Entwicklung, die nun zunehmend im Oberligakader sichtbar wird.
Sportvorstand Omar Fahmy hebt vor allem die Persönlichkeit des Spielers hervor. Mommertz habe nicht nur durch sportliche Leistungen überzeugt, sondern auch durch Mentalität, Führungsstärke und Verantwortungsbewusstsein. Eigenschaften, die bewusst gefördert und im Herrenbereich weiterentwickelt werden sollen.
Für Mommertz beginnt nun eine neue Phase. Der Übergang in den Oberligakader bietet die Möglichkeit, sich auf höherem Niveau zu beweisen und sich langfristig im Herrenfußball zu etablieren.
Der Spieler selbst sieht diesen Schritt als logische Weiterentwicklung. Die Erfahrungen aus der U19, insbesondere in der Rolle als Kapitän, sollen dabei helfen, sich auch im neuen Umfeld schnell zurechtzufinden. Mit der Verpflichtung setzt der VfV 06 ein weiteres Zeichen: Die Zukunft des Vereins soll maßgeblich von Spielern aus den eigenen Reihen geprägt werden.