VfV 06 bindet U19-Kapitän Mommertz Hildesheim setzt weiter auf eigene Talente – Mittelfeldspieler erhält Vertrag für das Oberligateam von red · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der VfV Borussia 06 Hildesheim treibt die Integration seines Nachwuchses konsequent voran. Mit Benjamin Mommertz erhält ein weiterer Leistungsträger der erfolgreichen U19 einen Vertrag für den Herrenbereich – ein klares Signal für die strategische Ausrichtung des Vereins.

Benjamin Mommertz gehört zu den prägenden Figuren der aktuellen U19-Generation. Als Kapitän führte der zentrale Mittelfeldspieler sein Team durch eine starke Saison, in der der Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga nur knapp verpasst wurde. Aktuell spielt die Mannschaft um die Meisterschaft in der Regionalliga und steht zudem im Halbfinale des Niedersachsenpokals. Innerhalb dieser Entwicklung übernahm Mommertz eine zentrale Rolle – sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine. Seine Spielintelligenz im Zentrum, gepaart mit hoher Einsatzbereitschaft, machten ihn zu einem konstanten Leistungsträger.

Nachhaltige Nachwuchsarbeit als Leitlinie Die Vertragsunterzeichnung ist Ausdruck einer klaren Linie im Verein. Der VfV 06 setzt verstärkt auf die Entwicklung eigener Talente und schafft gezielt Übergänge in den Herrenbereich. Ein wesentlicher Faktor dieser Entwicklung ist die Arbeit im Nachwuchsbereich, insbesondere unter U19-Trainer Benni Plaschke. Die Qualität der Spieler hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert – eine Entwicklung, die nun zunehmend im Oberligakader sichtbar wird.