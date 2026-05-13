VfV 06 bindet Tommy Case weiter an den Verein

Mit der Vertragsverlängerung von Tommy Case setzt der VfV 06 ein weiteres Zeichen in Richtung Kontinuität. Der 24-jährige US-Amerikaner wird auch in der kommenden Saison für die Hildesheimer auflaufen. Verein und Spieler verständigten sich am Dienstag auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Case war vor anderthalb Jahren nach Deutschland gekommen und sammelte zunächst Erfahrungen in der Landesliga Niederrhein, ehe er im vergangenen Sommer zur Domstadtelf wechselte. In seiner ersten Oberliga-Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler bislang 23 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

Entwicklung im Saisonverlauf Vor allem in der Rückrunde konnte sich Case zunehmend in den Vordergrund spielen. Seine Dynamik und Athletik verschafften ihm im zentralen Mittelfeld immer mehr Einsatzzeiten. Zudem profitierte das Spiel des VfV 06 von seiner Flexibilität, da der Amerikaner verschiedene Rollen im Mittelfeld übernehmen kann. Die sportliche Entwicklung des 24-Jährigen passt damit zur grundsätzlichen Ausrichtung des Vereins, der bereits früh damit begonnen hat, den Kader für die kommende Spielzeit zu strukturieren.