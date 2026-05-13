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VfV 06 bindet Tommy Case weiter an den Verein
US-Amerikaner verlängert Vertrag in Hildesheim – Mittelfeldspieler gewann besonders in der Rückrunde an Bedeutung
Der VfV Borussia 06 Hildesheim treibt die Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Tommy Case bleibt ein vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler an Bord, der sich im Verlauf der laufenden Spielzeit zunehmend stabilisiert und sportlich wie menschlich integriert hat.
Mit der Vertragsverlängerung von Tommy Case setzt der VfV 06 ein weiteres Zeichen in Richtung Kontinuität. Der 24-jährige US-Amerikaner wird auch in der kommenden Saison für die Hildesheimer auflaufen. Verein und Spieler verständigten sich am Dienstag auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.
Case war vor anderthalb Jahren nach Deutschland gekommen und sammelte zunächst Erfahrungen in der Landesliga Niederrhein, ehe er im vergangenen Sommer zur Domstadtelf wechselte. In seiner ersten Oberliga-Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler bislang 23 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.
Entwicklung im Saisonverlauf
Vor allem in der Rückrunde konnte sich Case zunehmend in den Vordergrund spielen. Seine Dynamik und Athletik verschafften ihm im zentralen Mittelfeld immer mehr Einsatzzeiten. Zudem profitierte das Spiel des VfV 06 von seiner Flexibilität, da der Amerikaner verschiedene Rollen im Mittelfeld übernehmen kann.
Die sportliche Entwicklung des 24-Jährigen passt damit zur grundsätzlichen Ausrichtung des Vereins, der bereits früh damit begonnen hat, den Kader für die kommende Spielzeit zu strukturieren.
Neben seinen sportlichen Qualitäten gilt Case intern als wichtiger Bestandteil des Mannschaftsgefüges. Besonders seine offene Art und die schnelle Integration innerhalb der Gruppe werden im Verein hervorgehoben. Der Mittelfeldspieler habe den Teamgedanken „in kurzer Zeit verinnerlicht“ und sich auch charakterlich schnell eingebracht.
Mit der Verlängerung hält der VfV 06 somit einen Spieler, der sich im Saisonverlauf sportlich stabilisiert hat und zugleich als verbindendes Element innerhalb des Teams wahrgenommen wird.