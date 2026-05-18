VfV 06 beendet Saison auf Rang vier - Spieler verabschiedet 1:3 gegen LSK Hansa – Hildesheim verabschiedet zehn Spieler und blickt nach schwieriger Rückrunde auf den Umbruch von red · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat die Oberliga-Saison mit einer Heimniederlage abgeschlossen. Gegen den Lüneburger Sport-Klub Hansa unterlag die Mannschaft von Ridha Kitar mit 1:3, verteidigte durch die gleichzeitige Niederlage des SV Wilhelmshaven aber dennoch Platz vier. Vor dem Anpfiff standen bereits die personellen Veränderungen für die kommende Spielzeit im Mittelpunkt.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war offen: Hildesheim ging als Tabellenvierter mit 49 Punkten in die Partie, Lüneburg lag mit 45 Zählern dahinter. Durch den Auswärtssieg kamen die Gäste noch am VfV vorbei und beendeten die Saison punktgleich mit Wilhelmshaven auf Platz sechs. Die Partie begann für die Gastgeber denkbar ungünstig. Bereits in der fünften Minute nutzte Dörr eine Unaufmerksamkeit in der Hildesheimer Defensive zur frühen Führung für den LSK. Der VfV 06 übernahm anschließend zwar optisch die Kontrolle, ließ im letzten Drittel jedoch die notwendige Konsequenz vermissen.

Kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag. Nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft erhöhte Tappe auf 2:0 (45.). Zuvor hatte Jannis Pläschke bereits die große Möglichkeit zum Ausgleich vergeben, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter. Verabschiedungen prägen den Saisonabschluss Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Mannschaft von Ridha Kitar den Druck deutlich. Mick Gudra brachte den VfV mit seinem Treffer zum 1:2 in der 53. Minute zurück in die Partie und sorgte noch einmal für Hoffnung auf einen versöhnlichen Saisonabschluss.