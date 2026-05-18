VfV 06 beendet Saison auf Rang vier - Spieler verabschiedet

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat die Oberliga-Saison mit einer Heimniederlage abgeschlossen. Gegen den Lüneburger Sport-Klub Hansa unterlag die Mannschaft von Ridha Kitar mit 1:3, verteidigte durch die gleichzeitige Niederlage des SV Wilhelmshaven aber dennoch Platz vier. Vor dem Anpfiff standen bereits die personellen Veränderungen für die kommende Spielzeit im Mittelpunkt.
Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war offen: Hildesheim ging als Tabellenvierter mit 49 Punkten in die Partie, Lüneburg lag mit 45 Zählern dahinter. Durch den Auswärtssieg kamen die Gäste noch am VfV vorbei und beendeten die Saison punktgleich mit Wilhelmshaven auf Platz sechs.
Die Partie begann für die Gastgeber denkbar ungünstig. Bereits in der fünften Minute nutzte Dörr eine Unaufmerksamkeit in der Hildesheimer Defensive zur frühen Führung für den LSK. Der VfV 06 übernahm anschließend zwar optisch die Kontrolle, ließ im letzten Drittel jedoch die notwendige Konsequenz vermissen.
Kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag. Nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft erhöhte Tappe auf 2:0 (45.). Zuvor hatte Jannis Pläschke bereits die große Möglichkeit zum Ausgleich vergeben, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Mannschaft von Ridha Kitar den Druck deutlich. Mick Gudra brachte den VfV mit seinem Treffer zum 1:2 in der 53. Minute zurück in die Partie und sorgte noch einmal für Hoffnung auf einen versöhnlichen Saisonabschluss.
Die Gastgeber blieben bemüht, offenbarten defensiv aber weiterhin Unsicherheiten. Ein weiterer Fehler im Spielaufbau ermöglichte Monteiro Magnus Francisco in der 66. Minute schließlich die Vorentscheidung zum 3:1 für die Nordheider.
Damit blieb der VfV auch im dritten Saisonvergleich mit dem LSK sieglos. Während Hildesheim die Spielzeit mit 49 Punkten und einem Torverhältnis von 53:55 abschloss, beendete Lüneburg als Aufsteiger eine starke Saison mit ebenfalls 49 Punkten.
Vor den 216 Zuschauern im Friedrich-Ebert-Stadion rückten bereits vor dem Anpfiff die personellen Veränderungen in den Fokus. Gleich zehn Spieler wurden offiziell verabschiedet: Jannis Pläschke, Karsan Doski, Robin Wedemeier, Carlos Christel, Tommy Henze, Ilir Quela, Mohsin Isifou, Maxi Kohl, Tim Friedrich und Cenay Üzümcü verlassen den Verein.
Die Niederlage bildete damit zugleich den Schlusspunkt unter eine insgesamt wechselhafte Saison. Nach zwischenzeitlichen Hoffnungen auf die Aufstiegsplätze verlor der VfV insbesondere in der Rückrunde deutlich an Stabilität und kassierte mehrere klare Niederlagen. Der Abstand zum Relegationsrang betrug am Ende zehn Punkte.
Die Verantwortlichen richten den Blick inzwischen klar auf die kommende Spielzeit. Der personelle Umbruch wurde bereits eingeleitet. Mit Adrian Schmidt, Kristers Millers und Benjamin Mommertz erhielten drei Spieler aus der erfolgreichen U19 Verträge für den Herrenbereich. Zudem wurden Erik Hentschel und Elias Beck bereits verpflichtet.
Weitere Entscheidungen im Kader stehen in den kommenden Wochen an. Verlängerungen mit Jo Tewes und Tommy Case wurden bereits bekanntgegeben, weitere Neuzugänge sollen folgen. Bis zum Trainingsauftakt in sechs Wochen dürfte sich das Gesicht der Domstadtelf daher spürbar verändern.