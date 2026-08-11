VfR Würselen U17: Mit neuem Duo in die Sonderliga-Quali Nach der starken Runde mit der zweiten Mannschaft blickt das neue Trainerteam auf die Sonderliga-Qualifikation. von red · Heute, 06:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Bei der B-Jugend des VfR Würselen haben sich die Verantwortlichkeiten an der Seitenlinie verändert. Ibrahim Gülacti, der in der abgelaufenen Spielzeit noch die zweite U17-Mannschaft des Klubs betreute und mit ihr 25 Punkte aus 14 Partien holte, zeichnet ab sofort für die erste B-Jugend-Vertretung verantwortlich. Mit der Reserve belegte er am Ende den dritten Tabellenplatz und verpasste den zweiten Rang lediglich um einen einzigen Zähler.

Den Schwung aus der vergangenen Spielzeit möchte der Übungsleiter nun direkt mit ins neue Umfeld nehmen, wobei für ihn primär der Reifeprozess der Akteure im Vordergrund steht: „Nach einer erfolgreichen vergangenen Saison, die wir mit einem starken 3. Tabellenplatz abgeschlossen haben, starten wir mit großer Motivation in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die Platzierung freut uns natürlich, noch wichtiger ist für uns aber die Entwicklung der Mannschaft. Die Jungs haben sich sowohl fußballerisch als auch persönlich hervorragend entwickelt und als Team einen großen Schritt nach vorne gemacht. Genau an diese Entwicklung möchten wir jetzt anknüpfen.“ Einen ausgedehnten Sommerurlaub gab es für den Kader nicht. Neben den Einheiten auf dem Rasen standen intensive Blöcke in den Bereichen Athletik, Technik und Koordination sowie wiederholte Spielanalysen und Theorieeinheiten auf der Agenda. Gülacti unterstreicht den Sinn dieser Maßnahme für die Nachwuchsakteurinnen und -akteure: „Bewusst haben wir in diesem Sommer kaum eine Pause eingelegt. Unser Ziel war es, den positiven Rhythmus aus der vergangenen Saison mitzunehmen und dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Die Spieler haben individuell intensiv gearbeitet und viel Eigeninitiative gezeigt. Neben den Trainingseinheiten standen Athletik, Technik, Koordination sowie zahlreiche Spielanalysen und Theorieeinheiten auf dem Programm. Gerade im Jugendfußball ist es wichtig, dass sich die Spieler nicht nur technisch und körperlich verbessern, sondern auch das Spiel verstehen und lernen, in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Auch in den organisatorischen Strukturen hat sich der Verein neu aufgestellt. Ab dieser Spielzeit bildet Gülacti gemeinsam mit Duncan Tschöke, der neu zum Trainerstab gestoßen ist, die sportliche Leitung der B-Jugend. Das Duo setzt dabei auf den Grundsatz, dass sportlicher Erfolg das Resultat von gezielter Ausbildung, Fleiß und Zusammenhalt ist. Ein zusätzlicher Baustein in den Übungseinheiten ist die Erfahrung von Gülacti aus seiner eigenen IG Kicker Academy in Würselen. Spezifische Inhalte wie individuelle Technikschulung, Videoanalysen und Koordinationsübungen fließen regelmäßig in die Arbeit ein, um den Spielern zusätzliche Impulse für ihre Weiterentwicklung mitzugeben. Auf dem Transfermarkt agierten die Verantwortlichen zurückhaltend und setzten auf eine gezielte Auswahl. „Wir haben die vergangene Saison genutzt, um unseren Kader gezielt weiterzuentwickeln. Gemeinsam haben wir talentierte Spieler beobachtet und den Kontakt zu ihnen gesucht. Unser Anspruch war es nicht, möglichst viele Neuzugänge zu verpflichten, sondern Spieler zu gewinnen, die sportlich und charakterlich zu unserer Mannschaft und unserer Philosophie passen. Wir freuen uns, dass wir den Kader sinnvoll verstärken konnten und dadurch noch mehr Qualität und Konkurrenz im Training haben“, berichtet der Cheftrainer.