VfR Würselen III will zweiten Schritt in der Entwicklung gehen

Der VfR Würselen III startet mit klarem Ziel in die neue Saison: Die Platzierung aus dem Vorjahr soll verbessert werden – und damit ins obere Tabellendrittel gehen. Trainer Andreas Schäfer (39) geht in seine zweite Spielzeit beim Kreisliga-B2-Team und zieht ein positives Fazit seiner Premierensaison. „Für das erste Jahr, wie die Mannschaft zusammen spielt, war das sehr gut. Wir haben gute Fortschritte gemacht“, sagt er.

Seit dem Mitte Juli steht die Mannschaft wieder auf dem Platz. „Die Mannschaft arbeitet sehr hart und gibt alles, um erfolgreich in die Saison zu starten“, so Schäfer. Die Trainingsintensität sei hoch, die Stimmung im Team positiv.

Lob verteilt der Coach gleichmäßig: „Die gesamte Mannschaft hat einen riesen Sprung gemeinsam geschafft und ist nah zusammengerückt und tritt als eine starke Gemeinschaft auf.“

Das Ziel für die kommende Spielzeit ist dabei durchaus realistisch. „Wir wollen unsere Platzierung von letzter Saison verbessern.“ Einen klaren Meisterschaftsfavoriten sieht Schäfer nicht: „Ich denke, in diesem Jahr kann jeder jeden schlagen. Wir werden uns die Saison nur auf uns konzentrieren und nicht auf andere schauen und gucken am letzten Spieltag auf die Tabelle. Vorher heißt es, von Spiel zu Spiel schauen und das Bestmögliche rausholen.“