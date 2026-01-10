VfR Würselen II setzt auf Entwicklung statt Titeljagd

– Foto: Gerhard Hannappel

Platz drei, kurze Winterpause, klare Leitlinien: Warum beim VfR Würselen II die Ausbildung zählt.

Der VfR Würselen II überwintert in der Staffel 2 der B-Junioren auf Rang drei. Für Trainer Ibrahim Gülacti ist das jedoch weniger Anlass zur Ergebniseuphorie als Bestätigung eines eingeschlagenen Entwicklungswegs. Der Fokus liegt klar auf Ausbildung, Stabilität und Erfahrung – auch mit Blick auf die Rückrunde der Saison 2025/26. Die Winterpause fällt bewusst kurz aus. „Die Winterpause ist bewusst kurz gehalten, um den positiven Rhythmus aus der Hinrunde mitzunehmen“, sagt Gülacti. Nach einer kurzen Regenerationsphase werde der Trainingsbetrieb rasch wieder aufgenommen. Ein Neuanfang sei nicht geplant: „In der Vorbereitung liegt der Fokus auf Weiterentwicklung statt Neuanfang.“ Gearbeitet werde an Grundlagen, Abläufen sowie gezielt an Technik, Spielverständnis und Athletik. Testspiele sollen die Inhalte unter Wettkampfbedingungen überprüfen, besondere Highlights sind nicht vorgesehen.

Sportlich zieht der Trainer eine positive Zwischenbilanz. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage belegen die Konkurrenzfähigkeit. Entscheidend sei jedoch etwas anderes: „Noch wichtiger als die reine Punkteausbeute ist jedoch die Entwicklung im Saisonverlauf.“ Die Mannschaft trete geschlossener auf, setze Inhalte besser um und zeige eine gute Haltung – auf und neben dem Platz. Überrascht habe ihn vor allem die schnelle Teambildung. „Positiv überrascht hat vor allem, wie schnell die Mannschaft als Einheit zusammengewachsen ist.“ Auch Trainingsbeteiligung und -intensität lägen über den Erwartungen. Hinzu komme die Kaderbreite: Durch Rotation habe man Ausfälle auffangen und vielen Spielern Einsatzzeiten geben können, „ohne dass das Niveau stark abfiel“.