VfR Würselen II setzt auf Entwicklung statt Titeljagd

Platz drei, kurze Winterpause, klare Leitlinien: Warum beim VfR Würselen II die Ausbildung zählt.
Der VfR Würselen II überwintert in der Staffel 2 der B-Junioren auf Rang drei. Für Trainer Ibrahim Gülacti ist das jedoch weniger Anlass zur Ergebniseuphorie als Bestätigung eines eingeschlagenen Entwicklungswegs. Der Fokus liegt klar auf Ausbildung, Stabilität und Erfahrung – auch mit Blick auf die Rückrunde der Saison 2025/26.
Die Winterpause fällt bewusst kurz aus. „Die Winterpause ist bewusst kurz gehalten, um den positiven Rhythmus aus der Hinrunde mitzunehmen“, sagt Gülacti. Nach einer kurzen Regenerationsphase werde der Trainingsbetrieb rasch wieder aufgenommen. Ein Neuanfang sei nicht geplant: „In der Vorbereitung liegt der Fokus auf Weiterentwicklung statt Neuanfang.“ Gearbeitet werde an Grundlagen, Abläufen sowie gezielt an Technik, Spielverständnis und Athletik. Testspiele sollen die Inhalte unter Wettkampfbedingungen überprüfen, besondere Highlights sind nicht vorgesehen.
Sportlich zieht der Trainer eine positive Zwischenbilanz. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage belegen die Konkurrenzfähigkeit. Entscheidend sei jedoch etwas anderes: „Noch wichtiger als die reine Punkteausbeute ist jedoch die Entwicklung im Saisonverlauf.“ Die Mannschaft trete geschlossener auf, setze Inhalte besser um und zeige eine gute Haltung – auf und neben dem Platz.
Überrascht habe ihn vor allem die schnelle Teambildung. „Positiv überrascht hat vor allem, wie schnell die Mannschaft als Einheit zusammengewachsen ist.“ Auch Trainingsbeteiligung und -intensität lägen über den Erwartungen. Hinzu komme die Kaderbreite: Durch Rotation habe man Ausfälle auffangen und vielen Spielern Einsatzzeiten geben können, „ohne dass das Niveau stark abfiel“.
Prägend für die Hinrunde waren zwei Spiele. Bitter blieb das 2:2 gegen Verlautenheide, als der Ausgleich „bis in die letzten Sekunden hinein“ fiel. Umso höher bewertet Gülacti den 3:2-Sieg gegen Tabellenführer JFV Herzogenrath: „Einsatzbereitschaft, Mut und mannschaftliche Geschlossenheit waren in dieser Partie ausschlaggebend.“ Beide Partien zeigten, dass Würselen auch gegen ältere Gegner bestehen kann – der Kader besteht überwiegend aus Spielern des Jahrgangs 2010.
Genau darin liegen auch die aktuellen Probleme. „Wir hatten phasenweise Schwierigkeiten in der körperlichen Robustheit und in Zweikampfsituationen“, räumt der Trainer ein. Hinzu kämen Konzentrationsmängel in Schlussphasen sowie Defizite im Spielaufbau unter Druck. Alles Themen, die bewusst bearbeitet würden.
Für die Rückrunde formuliert Gülacti keine Tabellenziele. „Der Weg der Mannschaft in der Rückrunde ist klar auf Weiterentwicklung ausgerichtet.“ Konstanz, Reife in Schlüsselmomenten und individuelle Fortschritte stünden im Mittelpunkt. Personelle Veränderungen sind nicht geplant; zusätzliche Ausbildungsimpulse kommen aus der Zusammenarbeit mit der IG Kicker Academy.
Im Meisterrennen sieht Gülacti mehrere Anwärter. Herzogenrath und SG Ofden/Warden stünden zu Recht oben, zugleich traut er seinem Team einiges zu: „Mit aktuell 10 Punkten aus 5 Spielen haben wir eine gute Ausgangsposition.“ Titel- wie Abstiegskampf dürften sich jedoch erst spät entscheiden – ganz im Sinne einer Liga, in der Entwicklung mindestens so wichtig ist wie das Ergebnis.