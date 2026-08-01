VfR Würselen: Gegen den Ball soll es besser werden

Möchte mit seinem Team einen einstelligen Tabellenplatz erreichen: Tim Gerhards. – Foto: FuPa/Andre Peters

Nach dem Klassenerhalt am letzten Spieltag soll es für den VfR Würselen eine ruhigere Saison in der Fußball-Bezirksliga 4 werden. Auf einen Gegner freut sich der Spielertrainer besonders.

Favoriten sind für mich...

Fünf unvollständige Sätze, 22 Vereinsverantwortliche, die sie vervollständigen: Vor dem Start der Fußball-Bezirksliga haben wir uns bei den Teams in unserer Region umgehört. Dieses Mal dabei: Tim Gerhards, Spielertrainer des VfR Würselen.

...keine der Mannschaften, da ich die Liga sehr eng einschätze.

...Haaren, da ich sie als sehr strukturiert und reif in der Spielanlage sehe und ebenfalls individuelle Qualität vorhanden ist.

Am meisten gespannt bin ich auf...

...VfL Vichttal II, da dort viele Bekannte und Freunde von mir spielen.

Meine Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem...

...in der Struktur gegen den Ball verbessert.

Ich bin zufrieden, wenn mein Team am Ende der Saison...

...einen einstelligen Tabellenplatz erreicht.

Zugänge: Tuncay Türkmen (VfR Übach-Palenberg), Enes Halili (Verlautenheide), Younes Ezziani, Michael Lamidi (beide Burtscheider TV), Gian-Luca Scintu, Maurice Schröder (beide SG Stolberg)

Abgänge: Mohammed Sherzad Jamal (VfJ Laurensberg), Luca Goll, Fritz Arved Heitzer (beide Burtscheider TV), Birkan Taskolu, Koray Demirciler (beide Bergrath), Max Frauenrath (JSV Baesweiler), Kasim Abdullah (Siersdorf), Emrecan Aktas ( Merkstein), Jan Bach (Kurdistan Düren)

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