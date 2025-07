VfR Wormatia Worms: Neue Abwehrkante, neuer Torjäger?

Gundheim/Worms. Vorbereitungszeit heißt für Sportler auch leiden und quälen. Und so durften sich die ausgewechselten Fußballer des VfR Wormatia Worms, die im Testspiel bei A-Ligist SG Westhofen/Gundheim/Abenheim für eine 8:0-Halbzeitführung gesorgt hatten, im zweiten Durchgang auch nicht auf die Ersatzbank setzen und ihren Teamkollegen beim Toreschießen zuschauen. Stattdessen absolvierten sie mit Co-Trainer Björn Weisenborn eine Laufeinheit auf den Feldwegen rund um den Gundheimer Fußballplatz. Auf dem Spielfeld erledigten die anderen Wormaten die zweiten 45 Minuten unterdessen genauso souverän und hoch überlegen (Endstand 16:0), wie schon die Partien gegen die TSG Pfeddersheim (6:0) und Arminia Ludwigshafen (5:0). Richtig gefordert wurden die Wormatia-Spieler von ihren Testgegnern also noch nicht. Dennoch gibt es erste Erkenntnisse in den Mannschaftsteilen.

Zweikampfstark und Körperlichkeit: Altin Vrella könnte der neue Abwehrchef der Wormser werden. In seinen 135 Spielminuten agierte der Neuzugang vom VfR Mannheim zwar nicht fehlerfrei – gegen die SG verursachte er durch einen Fehler im Aufbauspiel beinahe ein Gegentor - geht bisher jedoch mit lautstarken Kommandos voran. Durch seine stattliche Figur und seiner Kopfballstärke hat er eine große Präsenz auf dem Spielfeld, ist im Strafraum defensiv und offensiv eine Verstärkung und erinnert mit seinem Auftreten etwas an die ehemalige Wormser Abwehrkante Jean-Yves Mvoto. In Gundheim gelang dem 25-jährigen Vrella, der schon in der Regionalliga Bayern (FV Illertissen) und Regionalliga Nordost auflief (Union Fürstenwalde, TeBe Berlin) zudem ein Treffer.

Der Spielstil von Neu-Trainer Anouar Ddaou ist intensiv. Das sagt der Trainer selbst. Hohes pressen, viele Zweikämpfe, dazu ein flacher Spielaufbau. Ddaou mag lauf- und spielstarke Spieler und möchte ein Team sehen, das einen großen Willen hat und dauernd in Bewegung ist. Viele dieser Eigenschaften bringt Laurenz Graf mit, der ein Leader dieser neuen Mannschaft werden könnte. Schon in der vergangenen Saison gesetzt, bringt er mit seiner Zweikampfstärke und seinen offensiven Vorstößen (drei Tore in Gundheim) optimale Voraussetzungen mit, das künftige Spiel der Wormaten aus dem Zentrum anzuschieben. Mit Neuzugang Tom Fladung stellte Ddaou Graf einen sehr laufstarken Mitspieler an seine Seite, der sich für keinen Weg zu schade ist. Kaan Özkaya, eine weitere Alternative, wäre die spielstärkere Option.

Was auch auffällt: Durch die vielen Neuzugänge auf den Flügeln ist Mert Özkaya inzwischen im Zentrum des Wormatia-Spiels gefragt. Als hängende Spitze oder Zehner spielte Kaans Zwillingsbruder bereits beim TuS Mechtersheim und machte auf dieser Position die Wormatia auf sich aufmerksam. In Worms spielte er bislang, auch der mangelnden Flügelstürmer im VfR-Kader in der vorherigen Saison geschuldet, auf der linken Seite. Seine Quote war stark (13 Tore/11 Assists) – ein schneller Antritt und Tiefenläufe gehören jedoch nicht zu seinen Stärken, weswegen dem Wormatia-Spiel mit ihm auf dieser Position Geschwindigkeit und Überraschungsmomente fehlen. Im Zentrum kommt hingegen seine fußballerische Klasse besonders zum Tragen, sodass Ddaou, wie in den ersten Testspielen nun gesehen, dort hauptsächlich mit Mert Özkaya planen dürfte.

Angriff

Hattrick gegen Pfeddersheim, Doppelpack gegen Ludwigshafen, Hattrick in Gundheim: In nicht einmal 120 Spielminuten knipste Noah Maier, gegen deutliche schwächere Gegner wohlgemerkt, für die Wormatia achtmal. In Gundheim traf er zunächst in Strafraumstürmer-Manier auf Ablage von Laurenz Graf aus fünf Metern, dann mit einem feinen Abschluss als er den Ball an SG-Torwart Jonas Kursch vorbeispitzelte und dann mit Gewalt, als er den Ball aus kurzer Distanz und einem kleinen Winkel auf das kurze Eck drosch, von wo er mit Pfosten- und Kursch-Kopfberührung ins Netz flog. Der schlaksige Angreifer macht bislang einen guten und torgefährlichen Eindruck. Ob er den auch gegen demnächst stärkere Gegenspieler bestätigen kann?