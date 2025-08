VfR Wormatia Worms: Nachlässig hinten, fahrlässig vorne

Wormatia-Trainer Anouar Ddaou (links) und sein Co Björn Weisenborn konnten mit dem Ergebnis ihrer Mannschaft in Kaiserslautern nicht zufrieden sein. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Nach dem ersten Spieltag der neuen Spielzeit ist der VfR Wormatia Worms nach der 0:3-Auftaktpleite beim 1. FC Kaiserslautern II das Tabellenschlusslicht der Oberliga. Doch so wenig Aussagekraft das Tableau nach gerade mal 90 Saisonminuten hat, so wenig sagt das Resultat über die Leistung der Mannschaft von Anouar Ddaou aus. Mit dem FCK-Nachwuchs hat am Sonntagmittag sicher die bessere Mannschaft gewonnen. Sie hat aber auch, da waren sich die Protagonisten nach der Partie einig, zu „deutlich“ gewonnen. Ohne Punkte im Gepäck ging es für die Wormser also in die Heimat – und mit ersten Erkenntnissen über sich und die Liga.

Vermeidbare Fehler

Die Wormatia brachte sich auf dem Betzenberg mit individuellen Aussetzern immer wieder in Gefahr. Vor dem ersten Gegentor patzten die aufgerückten Gäste im Spielaufbau, waren unsortiert und schon nach zwei Minuten in Rückstand. Zwar bissen sich die Wormser anschließend ins Spiel, blieben in der Defensive aber zu nachlässig. Leichte Stockfehler, ein Aussetzer von Tobias Edinger bei einem Rückpass, Probleme auf der defensiven Außenbahn – so ganz sattelfest wirkte der Auftritt der Ddaou-Hintermannschaft auf dem Seitenplatz des Fritz-Walter-Stadions noch nicht. Kaltschnäuzigkeit