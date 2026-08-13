VfR Wormatia Worms: Lemm setzt auf Flexibilität Freitagabend gastiert Wormatia Worms bei Oberliga-Aufsteiger SV Elversberg II +++ Im Gepäck der Fußballer: Selbstbewusstsein, ein überzeugender Trainer und viel Begeisterung von Torben Schröder · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Nicolas Obas (beim Einwurf, rechts der damalige Interimstrainer Björn Weisenborn) schätzt die Variabilität, die der neue Coach Arthur Lemms von den Wormatia-Spielern fordert. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press - Archiv

Worms. Erst Außenbahn, dann zentrales Mittelfeld – es sind abwechslungsreiche Wochen für Nicolas Obas. Artur Lemm, Trainer von Wormatia Worms, setzt auf Flexibilität. Und ist damit bei dem 26-Jährigen an der richtigen Adresse. „Es macht mir Spaß, auf verschiedenen Positionen zu spielen“, sagt Obas, „das ist abwechslungsreich, und man muss sich immer wieder neu orientieren.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Das mussten die Fußballer sich in der Vorbereitung auch. „Ich hatte noch keine so harte Vorbereitung“, sagt Obas, „wenn du so einen intensiven Stil spielst, muss das auch so sein.“ Den 5000-Meter-Lauf unter 21 Minuten – Torhüter haben zwei Minuten mehr Zeit – zum Einstieg schafften längst nicht alle. Bis zur Winterpause soll jeder die Zeit geknackt haben. Obas schaffte es direkt.

Die Plackerei lohnt sich „Das Anstrengende, Intensive im Training soll immer mit unserem Spiel zu tun haben“, sagt Lemm. Ein Beispiel ist der Dribbel-Parcours-Wettbewerb zu Beginn. „Da bist du gefühlt schon fast gestorben, und dann kamen noch die anstrengenden Spielformen“, erzählt Obas. Nun, nach zwei Oberligaspielen mit sechs Punkten und acht Toren spüren die Spieler, dass all die Plackerei sich gelohnt hat. Was diese Saison drin ist, da will Obas keine Prognosen abgeben. „Aber ich kann sagen, dass ich vom Mannschaftsgefüge und der Fitness jedes einzelnen Spielers her ein sehr gutes Gefühl habe.“ Zu spüren ist im Vereinsumfeld eine regelrechte Euphorie. Die Spieler beflügelt das, aber man darf, findet Obas, nicht zu viel erwarten, dafür ist die Saison noch zu jung.