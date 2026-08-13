VfR Wormatia Worms: Lemm setzt auf Flexibilität

Worms. Erst Außenbahn, dann zentrales Mittelfeld – es sind abwechslungsreiche Wochen für Nicolas Obas. Artur Lemm, Trainer von Wormatia Worms, setzt auf Flexibilität. Und ist damit bei dem 26-Jährigen an der richtigen Adresse. „Es macht mir Spaß, auf verschiedenen Positionen zu spielen“, sagt Obas, „das ist abwechslungsreich, und man muss sich immer wieder neu orientieren.“
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Das mussten die Fußballer sich in der Vorbereitung auch. „Ich hatte noch keine so harte Vorbereitung“, sagt Obas, „wenn du so einen intensiven Stil spielst, muss das auch so sein.“ Den 5000-Meter-Lauf unter 21 Minuten – Torhüter haben zwei Minuten mehr Zeit – zum Einstieg schafften längst nicht alle. Bis zur Winterpause soll jeder die Zeit geknackt haben. Obas schaffte es direkt.
„Das Anstrengende, Intensive im Training soll immer mit unserem Spiel zu tun haben“, sagt Lemm. Ein Beispiel ist der Dribbel-Parcours-Wettbewerb zu Beginn. „Da bist du gefühlt schon fast gestorben, und dann kamen noch die anstrengenden Spielformen“, erzählt Obas. Nun, nach zwei Oberligaspielen mit sechs Punkten und acht Toren spüren die Spieler, dass all die Plackerei sich gelohnt hat.
Was diese Saison drin ist, da will Obas keine Prognosen abgeben. „Aber ich kann sagen, dass ich vom Mannschaftsgefüge und der Fitness jedes einzelnen Spielers her ein sehr gutes Gefühl habe.“ Zu spüren ist im Vereinsumfeld eine regelrechte Euphorie. Die Spieler beflügelt das, aber man darf, findet Obas, nicht zu viel erwarten, dafür ist die Saison noch zu jung.
„Und wir haben die viertjüngste Mannschaft der Liga“, betont Lemm, dem Erwartungsmanagement wichtig ist. Früh suchte Lemm den Kontakt zu den Fans, wollte das Umfeld von Beginn an mitnehmen. Ohne Überzeugung und maximale Fitness lässt sich seine Spielweise nicht durchziehen. Ohne Rückhalt und, wenn es mal wieder gegen den inneren Schweinehund geht, Support von außen auch nicht.
An diesem Freitag (19.30 Uhr) geht es zu Aufsteiger SV Elversberg II, am Dienstagabend zum Pokal-Auftakt beim TSV Schott Mainz (19.30 Uhr, im VRM-Livestream). Per Videoanalyse wurden die Spieler am Dienstag auf die Saarländer vorbereitet. Vier Tage Abstand, da braucht man auf den Pokal keine Rücksicht zu nehmen, sagt Lemm, der wieder auf Belel Meslem und am Dienstag auch auf Volkan Rona zurückgreifen kann.
Vier Jahre trug Obas das TSV-Trikot. Der Allrounder freut sich schon auf das Duell mit Schott: „Für mich ist das immer etwas Besonderes. Ich habe den Verein und die Menschen drumherum sehr lieb gewonnen.“ Im Finale, findet Obas, „wäre es cooler gewesen“. Aber so früh? „Das ist mir eigentlich egal. Wenn du den Pokal gewinnen willst, musst du sowieso gegen jeden gewinnen.“
Der Spieler schätzt Lemms kommunikative Art. Dazu gehört auch brutale Ehrlichkeit. „Wir brauchen Spieler, die bereit sind, immer wieder ihre Position zu verändern“, sagt der Chefcoach, der Obas als „überragenden Fußballer, technisch stark, spielintelligent, sauschnell, mit guter Übersicht“ beschreibt. In der „Lust, gegen den Ball giftiger-galliger zu werden“, gehe mehr: „Er ist noch kein Mentalitätsmonster, da wollen wir hin.“
Und Geradlinigkeit ist das Ziel. „Zu Rück- oder Querpässen müssen wir vom Gegner gezwungen werden, sonst gibt es in meinen Augen keinen Grund, nicht in die Vertikale zu gehen“, sagt Lemm. Egal von welcher Position aus.