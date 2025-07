VfR Wormatia Worms: Eine Sprache auf dem Platz

Worms. Die ersten fünf Spieler konnten das Wormatia-Trainerteam im Sand beim Beachvolley im Fünf-gegen-Fünf nicht schlagen. Dafür aber die zweite Gruppe um Tom Fladung und Leo Klein. Am Ende hatten die Spieler und Trainer viel zu Lachen und der Sonntagsausflug in die Pfrimmpark-Arena erfüllte beim diesjährigen Kurztrainingslager den Auftrag, den VfR-Trainer Anouar Ddaou und sein Trainerteam damit bezwecken wollte: Als Mannschaft weiter wachsen und auf dem Platz die technischen und taktischen Inhalte weiter verinnerlichen.

Seit mehr als drei Wochen trainieren die Oberliga-Fußballer unter Anleitung ihres neuen Trainers inzwischen gemeinsam in Weinsheim und bereiten sich auf den Saisonauftakt am 2. August bei der Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern vor. Nach viel Aufbauarbeit im athletischen Bereich, in dem die Spieler die Basis für den weiteren Saisonverlauf legen sollten, stehen inzwischen auch viele spieltaktische Inhalte im Trainingsplan der Wormaten. „Wir haben erstmal die Fitness ins Auge gefasst”, erklärt Ddaou, „aber auch schon früh intensiv mit dem Ball gearbeitet.”

Sechs Testspiele haben die Wormser bereits absolviert. Der klare Wunsch des Trainers, der beim Trainingsauftakt erklärt hatte: „Im Spiel sind die Jungs mehr unter Druck als im Training. Da sehe ich als Trainer am besten, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren und erkenne manchmal schnell, was passt und was nicht.”