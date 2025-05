Während Cheftrainer Marco Reifenscheidt (mitte) den VfR Wormatia in diesem Sommer verlässt, bleiben Cotrainer Stefano Maier (rechts) und Torwarttrainer Christian Adam auch künftig dem Wormser Trainerteam erhalten. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

VfR Wormatia Worms: Bewährte Kräfte und zwei »Neue« Das neue Trainerteam des Oberligisten VfR Wormatia Worms steht +++ Verein führt eine „Doppelfunktion“ ein Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Worma. Worms

Worms. Ab dem Sommer stellt sich der Oberligist VfR Wormatia Worms im sportlichen Bereich völlig neu auf. Worms’ Sportlicher Leiter Aydin Ay bastelt im Hintergrund an einem neuen VfR-Kader, der den ambitionierten Zielen des Vereins in Zukunft gerecht werden soll. 14 Spieler wurden vor dem letzten Ligaheimspiel der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern II vom Verein verabschiedet. Anders als in der jüngeren Vergangenheit stehen bereits neun Neuzugänge für die kommende Spielzeit fest. Das Kommen und Gehen macht auch vor den Posten an der Seitenlinie nicht halt. Denn neben Cheftrainer Marco Reifenscheidt verlässt auch Athletik-Trainer Sascha Switalski die Wormaten im Sommer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Inzwischen hat der Wormser Verein verkündet, wer dem künftigen Chefcoach Anour Ddaou assistieren wird. Mit Stefan Maier (Cotrainer), Christioph Schunck (Cotrainer und Videoanalyse) und Christian Adam (Torwarttrainer) bleibt ein Großteil des bisherigen Trainerteams auch in der kommenden Spielzeit an Board. Doch es gibt noch einen weiteren Neuzugang, denn das Team der Wormatia-Trainer wird künftig von Björn Weissenborn komplettiert.

Trainer-Doppelfunktion Björn Weissenborn Die jüngst verkündete Weissenborn-Personalie ist eine besondere, denn der 30-jährige wird künftig nicht nur Cotrainer der Oberliga-Mannschaft sein, sondern in einer Doppelfunktion auch als neuer Cheftrainer für die Landesliga-Mannschaft der Wormaten an die Alzeyer Straße wechseln. An dieser Stelle war eine Lücke entstanden, weil der bisherige U21-Cheftrainer Konstantin Sawin schon vor mehreren Wochen angekündigt hatte, sich in der kommenden Saison einer neuen Aufgabe widmen zu wollen. Sawins Cotrainer Eugen Gopko bleibt bei der Wormatia und assistiert ab der nächsten Spielzeit nun einem neuen „Chef“.