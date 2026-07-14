VfR Wormatia feiert Turniersieg Die Sommervorbereitung der Wormaten läuft bislang nach Plan +++ In Grünsfeld sicherte sich das Team von Artur Lemm den Turniersieg +++ Auch ein weiterer Neuzugang mischte dabei mit von Stefan Mannshausen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

In Grünsfeld konnten die Wormatia-Spieler um Mert Özkaya (Nummer 10) mehrere Tore bejubeln. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Grünsfeld. Seit mehreren Wochen präsentierte sich Justin Barry bereits in den Trainingseinheiten beim Oberligisten VfR Wormatia Worma, ehe er einen Tag nach dem 3:1 (1:0)-Sieg im Testspiel gegen den SV Unter-Flockenbach (Torschützen Mert Özkaya, Omar Hashem Sayed und Nasir Zaaten) am Freitag auch offiziell als Neuzugang vom Wormser Verein verkündet wurde. Sowohl in diesem Test als auch am Wochenende mischte der offensive Außenbahnspieler schon in der Mannschaft von VfR-Trainer Artur Lemm mit, die einen gelungenen Samstag erlebte. Sie gewann das Vorbereitungsturnier in Grünsfeld und besiegte dabei die Konkurrenten FC Grünstadt (Vorrunde, 3:0, Tore von Lukas Sundin, Zaaten, Mert Özkaya), Viktoria Aschaffenburg (Vorrunde, 2:1, Tore von Belel Meslem, Mert Özkaya) und Würzburger FV (Halbfinale, 1:0, Tor von Zaatan) sowie im Finale den FSV Hollenbach mit 2:1 (Doppelpack Mert Özkaya).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Besonders treffsicher zeigt sich in der laufenden Sommervorbereitung bislang Wormatia-Spielmacher Mert Özkaya, der das Finale in Grünsfeld mit zwei direkt verwandelten Freistößen kurz vor Spielschluss im Alleingang entschied (gespielt wurde je zweimal 30 Minuten). Auch Neuzugang Nasir Zaatan trat bereits mehrfach als Wormatia-Torschütze in Erscheinung.

Lemm über Barry: „Viele Qualitäten – schnell, trickreich und positionsflexibel“ Von seinem Positionskollegen Justin Barry erhoffen sich die VfR-Verantwortlichen um Trainer Artur Lemm künftig ebenfalls Tempo, Spielwitz und Toraktionen. „Justin bringt viele Qualitäten mit, die uns weiterhelfen werden“, sagt Lemm zu seinem jüngsten Neuzugang und ergänzt: „Er ist schnell, trickreich und positionsflexibel. Seine Vielseitigkeit macht ihn für uns so wertvoll und ich bin überzeugt, dass wir mit ihm enorm an Qualität gewinnen.“ Justin Barry, der von Bayern Alzenau in die Nibelungenstadt wechselt und in der Regionalliga zuletzt 25 Saisonspiele absolvierte (kein Tor), sagt zu seinen Ambitionen. „Mein Ziel ist es, mich gut in die Mannschaft einzubringen, meine Stärken auf den Platz zu bringen und dem Team mit Toren und Vorlagen weiterzuhelfen, sodass wir oben angreifen können.“