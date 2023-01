VfR Willstätt veranstaltet das 12. Einladungsturnier Vom 06. bis 08. Januar großer Budenzauber in der Hanauerland-Halle in Willstätt

Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause rollt der Ball vom 06. bis 08. Januar

wieder in der Hanauerland-Halle in Willstätt. An diesem Wochenende finden zahlreiche

Jugendturniere, ein Alt Herren Turnier und das große Herrenturnier um den Pokal der Sparkasse Hanauerland statt.



Das Hallenturnier ist zugleich die Auftaktveranstaltung in das Jubiläumsjahr „100 Jahre VfR

Willstätt“. Den Auftakt in das Turnierwochenende machen am Freitagnachmittag die Kleinsten. Bei dem Bambini-Turnier stehen sich ab 14.30 Uhr die Mannschaften des VfR Willstätt, Kehler FV, FV Griesheim, SV Waltersweier und des SVS Bad Peterstal gegenüber. Um 17.15 Uhr folgen die Alten Herren, bei dem Ü35 Turnier treten sieben Teams gegeneinander an und ermitteln Ihren Sieger.

Auch wieder mit dabei die AH Mannschaft des Regionalligisten VfR Aalen. In den vergangenen Jahren zeigten die Schwaben sehenswerten Hallenfußball und der Sieg wird auch in diesem Jahr über die routinierte Mannschaft gehen. Die AH der SF Elzach-Yach und des AS Holtzheim aus dem Elsass sind zum ersten Mal zu Gast beim Hallenturnier in Willstätt und bringen überregionalen Hallenfußball mit ins Hanauerland. Aus der Ortenau am Start ist der Kehler FV, der SV Neumühl, der ETSV Offenburg, der Gastgeber des VfR Willstätt. Nach dem AH Turnier sorg ein DJ für gute Stimmung im Foyer der Hanauerland-Halle und die Mannschaften können den Abend noch gemeinsam gemütlich ausklingen lassen.

Der Samstag gehört dann ganz dem Jugendfußball. Am Samstag um 10 Uhr beginnen die E-Junioren mit dem Jugendturnier in der Hanauarland-Halle. Bei dem Turnier mit zahlreichen regionalen Mannschaften messen sich zwölf E-Junioren Teams. In dieser Altersklasse darf ein Sieger ermittelt werden, die Nachwuchs-Teams aus der Ortenau messen sich in drei Gruppen, Favorisiert sind die Teams des Kehler FV und des gastgebenden VfR Willstätt. Um 14.30 Uhr folgt das erste Turnier der F-Junioren mit fünf Mannschaften. Es treten die Teams des VfR Willstätt, TuS Legelhurst, SV Kork, SC Durbachtal und des SC Lahr gegeneinander an. Um die Verweildauer der Kleinsten nicht unnötig in die Länge zu ziehen haben sich die Verantwortlichen des VfR Willstätt dazu entschieden beide Gruppen getrenntzu Ende zu spielen. Bei den kleinsten sollen der Spaß und das Spiel im Vordergrund stehen. Es werden keine Sieger ermittelt, alle Spieler sind Sieger und bekommen einen Preis überreicht.

Am späten Nachmittag ab 16 Uhr geht es dann aber zum Abschluss noch mal richtig zur Sache! Bei dem top besetzten D-Junioren Turnier in der Hanauerland-Halle stehen sich zehn regionale Teams gegenüber. Unter den in zwei Fünfer-Gruppen eingeteilten zehn Teams zählen der Kehler FV, die SG Ortenberg und die SG im Schuttertal zu den Favoriten. Doch bei dem ausgeglichen und stark besetzten Teilnehmerfeld ist alles möglich. Am Sonntagmorgen steht das zweite F-Junioren Turnier an und bedeutet zu gleich den Abschluss der Jugendturniere. Ab 10 Uhr treten weitere fünf Mannschaften im Modus jeder gegen jeden gegeneinander an. Es stehen sich der SV kork, der FV Griesheim, der FV Zell-Weierbach der Kehler FV sowie der VfR Willstätt gegenüber.

Bei den Jüngsten steht der Spaß am Fußball im Vordergrund, es soll in dieser Altersklasse noch nicht von Siegern oder verlieren gesprochen werden. Auch bei den F-Junioren erhält jedes Kind einen Preis. Dem VfR Willstätt ist es in den letzten Jahren gelungen über das ganze Wochenende und in allen Altersklassen Top besetze Turniere zusammen zu stellen. Das ganze Wochenende wird ein super Erlebnis für alle Fußballfans. Der VfR Willstätt und sein Team sorgen das ganze Wochenende für die Bewirtung und freuen sich die Fußballbegeisterten aus Nah und Fern in der Hanauerland-Halle begrüßen zu dürfen.