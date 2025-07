VfR Willstätt startet mit der Vorbereitung in die neue Saison

Auch U20-Trainer Jupp Canarius und dessen Co-Trainer Luis Mann sowie der Betreuer der Herren, Lukas Ladas, waren in die erste Übungseinheit eingebunden. Nach einer Ansprache des sportlichen Leiters Asbet Asa und des VfR-Vorstands Stefan Hochwald starteten die 25 Spieler direkt in die erste Trainingseinheit. Nach neun Jahren in der Bezirksliga und einem Jahr in der Landesliga startet der VfR Willstätt wieder in der Kreisliga A Nord. Nach dem Abstieg muss der Verein fünfzehn Abgänge verkraften. „Einige Abgänge standen bereits länger fest, andere sind berufs- und studienbedingt. Leider sind aber auch zwei, drei überraschende Abgänge dabei, die uns sehr wehtun“, so Adrian Heck, der Vorsitzende des Spielausschusses. In Sachen Neuzugänge kommen neun neue Spieler hinzu: acht aus dem eigenen Nachwuchs, den A-Junioren der JFSG Gemeinde Willstätt und SV Kork, sowie ein externer Spieler. Der VfR möchte, den vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen in die Herrenmannschaft mit den erfahrenen Spielern integrieren. Nach dem Abstieg möchte man erst einmal in der neuen Liga ankommen. „Die Kreisliga A Nord ist in der kommenden Saison sehr ausgeglichen und es warten viele Derbys auf uns. Wir müssen uns erst einmal in der neuen Liga zurechtfinden und streben daher den frühzeitigen und sicheren Klassenerhalt an. Wir möchten die jungen Spieler integrieren und uns im Ganzen weiterentwickeln.“ So VfR-Vorstand Stefan Hochwald zur Zielsetzung in der neuen Saison. Bereits am Wochenende steht der erste Test an. Im Rahmen seines Sportfestes richtet der SV Eckartsweier am Sonntag ab 13 Uhr den Pokal der Gemeinde Willstätt aus. Beim Blitzturnier treffen der SV Eckartsweier, der SC Sand, der TuS Legelshurst und der VfR Willstätt aufeinander.

Trainer und Verantwortliche: