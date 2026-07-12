VfR Willstätt startet in die Vorbereitung auf die neue Saison Trainerteam Hans Kloos und Felix Almansa konnte zum Trainingsauftakt 24 Spieler begrüßen von PM VfR Willstätt · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Die Neuzugänge des VfR Willstätt beim Trainingsauftakt: Oben von links: Trainer Hans Kloos, Julian Reich, Julian Mündel, Jannis Kloos, Fabian Brenneis, Nico Riebold, Bilal Shenwari, Arthur Forster, Trainer Felix Almansa Unten von links: Wesley Müller, Alban Massing, Benedikt Schlenz, Justin Oberle, Noah Knäbel, Luis Mann, Julian Oßwald, David Maier – Foto: Verein

Am Dienstag haben die Herren des VfR Willstätt die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Das neue Trainerteam Hans Kloos und Felix Almansa konnte zum Trainingsauftakt 24 Spieler begrüßen.

Nachdem der VfR in der vergangenen Saison zugunsten der A-Junioren und der U20-Regelung auf die Meldung einer zweiten Herrenmannschaft verzichtet hatte, war es für die Verantwortlichen oberste Priorität, in der neuen Spielzeit wieder mit zwei Herrenmannschaften sowie einer schlagkräftigen A-Junioren-Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen. Neben zahlreichen Spielern aus den A-Junioren, von denen einige bereits in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln konnten, ist es dem Verein gelungen, mehrere Spieler aus Willstätt und der näheren Umgebung nach einer längeren Pause wieder für den aktiven Spielbetrieb zu gewinnen. Traditionell gehören zum Kader des VfR zudem auch Studierende der Willstätter Physiotherapieschule, die während ihrer zwei- bis vierjährigen Ausbildungszeit in Willstätt leben und sich in dieser Zeit dem Verein anschließen. Damit setzt der VfR bewusst auf eine Mischung aus talentierten Nachwuchsspielern, erfahrenen Akteuren mit enger Verbundenheit zum Verein sowie motivierten Neuzugängen, die den Kader zusätzlich bereichern.

Nach drei Jahren, die von Abstiegskampf in der Bezirksliga und der Kreisliga A sowie zwei Trainerwechseln jeweils zu Saisonbeginn geprägt waren, soll nun in der Kreisliga B ein nachhaltiger Neuanfang gelingen. Gemeinsam mit dem neuen Trainerteam Hans Kloos und Felix Almansa, dass die Werte, die Geschichte und die Identität des VfR bestens kennt, soll Schritt für Schritt eine Mannschaft entstehen, die zusammenwächst, sich kontinuierlich weiterentwickelt und wieder für den typischen „VfR-Fußball“ steht. Die Verantwortlichen legen dabei bewusst den Fokus auf Kontinuität, Teamgeist und die Weiterentwicklung der eigenen Spieler. Ziel ist es, Schritt für Schritt eine Mannschaft zu formen, die sich sportlich kontinuierlich weiterentwickelt, als Einheit auftritt und mit Leidenschaft, Einsatzbereitschaft sowie attraktivem Fußball die Zuschauer begeistert. Auf dieser Grundlage sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, den VfR Willstätt wieder nachhaltig in höhere Spielklassen zu führen.