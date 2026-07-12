 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

VfR Willstätt startet in die Vorbereitung auf die neue Saison

Trainerteam Hans Kloos und Felix Almansa konnte zum Trainingsauftakt 24 Spieler begrüßen

von PM VfR Willstätt · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser
Die Neuzugänge des VfR Willstätt beim Trainingsauftakt: Oben von links: Trainer Hans Kloos, Julian Reich, Julian Mündel, Jannis Kloos, Fabian Brenneis, Nico Riebold, Bilal Shenwari, Arthur Forster, Trainer Felix Almansa Unten von links: Wesley Müller, Alban Massing, Benedikt Schlenz, Justin Oberle, Noah Knäbel, Luis Mann, Julian Oßwald, David Maier
Die Neuzugänge des VfR Willstätt beim Trainingsauftakt: Oben von links: Trainer Hans Kloos, Julian Reich, Julian Mündel, Jannis Kloos, Fabian Brenneis, Nico Riebold, Bilal Shenwari, Arthur Forster, Trainer Felix Almansa Unten von links: Wesley Müller, Alban Massing, Benedikt Schlenz, Justin Oberle, Noah Knäbel, Luis Mann, Julian Oßwald, David Maier – Foto: Verein

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Kreisliga A Nord
Willstätt

Am Dienstag haben die Herren des VfR Willstätt die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Das neue Trainerteam Hans Kloos und Felix Almansa konnte zum Trainingsauftakt 24 Spieler begrüßen.

Nachdem der VfR in der vergangenen Saison zugunsten der A-Junioren und der U20-Regelung auf die Meldung einer zweiten Herrenmannschaft verzichtet hatte, war es für die Verantwortlichen oberste Priorität, in der neuen Spielzeit wieder mit zwei Herrenmannschaften sowie einer schlagkräftigen A-Junioren-Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen.

Neben zahlreichen Spielern aus den A-Junioren, von denen einige bereits in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln konnten, ist es dem Verein gelungen, mehrere Spieler aus Willstätt und der näheren Umgebung nach einer längeren Pause wieder für den aktiven Spielbetrieb zu gewinnen. Traditionell gehören zum Kader des VfR zudem auch Studierende der Willstätter Physiotherapieschule, die während ihrer zwei- bis vierjährigen Ausbildungszeit in Willstätt leben und sich in dieser Zeit dem Verein anschließen. Damit setzt der VfR bewusst auf eine Mischung aus talentierten Nachwuchsspielern, erfahrenen Akteuren mit enger Verbundenheit zum Verein sowie motivierten Neuzugängen, die den Kader zusätzlich bereichern.

Nach drei Jahren, die von Abstiegskampf in der Bezirksliga und der Kreisliga A sowie zwei Trainerwechseln jeweils zu Saisonbeginn geprägt waren, soll nun in der Kreisliga B ein nachhaltiger Neuanfang gelingen. Gemeinsam mit dem neuen Trainerteam Hans Kloos und Felix Almansa, dass die Werte, die Geschichte und die Identität des VfR bestens kennt, soll Schritt für Schritt eine Mannschaft entstehen, die zusammenwächst, sich kontinuierlich weiterentwickelt und wieder für den typischen „VfR-Fußball“ steht.

Die Verantwortlichen legen dabei bewusst den Fokus auf Kontinuität, Teamgeist und die Weiterentwicklung der eigenen Spieler. Ziel ist es, Schritt für Schritt eine Mannschaft zu formen, die sich sportlich kontinuierlich weiterentwickelt, als Einheit auftritt und mit Leidenschaft, Einsatzbereitschaft sowie attraktivem Fußball die Zuschauer begeistert. Auf dieser Grundlage sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, den VfR Willstätt wieder nachhaltig in höhere Spielklassen zu führen.

Bereits am kommenden Samstag wartet die erste Standortbestimmung der Vorbereitung. Im Testspiel gegen den Bezirksligisten SC Offenburg möchte das neu formierte Team die ersten Inhalte aus dem Training auf den Platz bringen und weitere wichtige Erkenntnisse für die bevorstehende Saison sammeln.

Neuzugänge:

Fabian Brenneis, U20 A-Junioren

Luca Glaser, U20 A-Junioren

Leonard Jann, U20 A-Junioren

Jannis Kloss, A-Junioren

Leon Krämer, U20 A-Junioren

Luis Mann, U20 A-Junioren

Justin Oberle, A-Junioren

Julian Oßwald, U20 A-Junioren

Benedikt Schlenz, A-Junioren

Bilal Shenwari, A-Junioren

Hugo Forster, FC Eschau

Noah Knäbel, SV Eckartsweier

Alban Massing, FC Ste. Croix en Plaine

Julian Mündel, SF Goldscheuer

Arthur Forster, pausierte

David Maier, pausierte

Wesley Müller, pausierte

Julian Reich, pausierte

Nico Riebold, pausierte

Thorben Strebel, pausierte

Abgänge:

Louis Hengst, FV Schutterwald

Roman Lau, SC Offenburg

Maksim Petrovic, SKV Sandhofen

Diego Rios, SV Kork

Jamie Schmidt, SV Oberkirch

Dominik Zwirner, SV Waltersweier

Im Rahmen der Vorbereitung sind nachfolgende Testspiele geplant:

Sa. 11.07. 16 Uhr VfR Herren 1 – SC Offenburg 1

So. 19.07. 16 Uhr SV Kork 1 – VfR Herren 1

Di. 21.07. 19.30 Uhr VfR Herren 1 – SV Altschweier 1

Do. 23.07. 19.30 Uhr FC Neuried 1 – VfR Herren 1

Di., 28.07. 19 Uhr SpVgg Kehl-Sundheim 1 – VfR Herren 1

Mi. 05.08. 19.30 Uhr VfR Herren 1 – SG Ettenheimweiler/Wallburg 1