VfR Wiesbaden II – SG Schierstein 79 = ENDSTAND 3:3

Ein spannendes, aber auch hart umkämpftes Spiel endete mit einer gerechten Punkteteilung.

Die Gastgeber aus Wiesbaden gingen zunächst mit 1:0 in Führung. Doch die SG Schierstein antwortete umgehend: Ein sicher verwandelter Elfmeter brachte den 1:1Ausgleich. Kurz darauf drehte die Mannschaft das Spiel und ging verdient mit 2:1 in Führung.

Unglücklicherweise kassierte Schierstein kurz vor der Halbzeit erst den 2:2 Ausgleich, ehe ein äußerst fragwürdiger Elfmeter für den VfR Wiesbaden zum 3:2 führte. Doch die SG Schierstein bewies Moral: In der 90. Minute gab es erneut Elfmeter und diesmal verwandelte man zum umjubelten 3:3 Endstand.

Am Spielfeldrand

Cheftrainer Abdurrahman Yildiz konnte urlaubsbedingt nicht dabei sein. Die Verantwortung übernahmen Co-Trainer Samet Ayyildiz und Ersatz-Trainer Kagan Yanardag, die das Team souverän einstellten und zu einem wichtigen Auswärtspunkt führten.