Die nächste Herausforderung für den VfR Warbeyen wartet im Pokal. – Foto: Pascal Derks

VfR Warbeyen will wieder für Schlagzeilen auf dem Platz sorgen Der VfR Warbeyen trifft im Halbfinale um den Frauen-Niederrheinpokal auf den SV Heißen. Verlinkte Inhalte F-Niederrheinpokal SV Heißen VfR Warbeyen

Nach der Meisterschaftsfeier der etwas anderen Art haben sich die Wogen am Duvenpoll inzwischen wenigstens etwas geglättet. Am Ostermontag möchte sich die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi in Mülheim zum vierten Mal in Folge für das Endspiel um den Niederrheinpokal der Frauen qualifizieren.

Es sind turbulente Zeiten beim VfR Warbeyen. Am vergangenen Sonntag machte die Mannschaft ihr Meisterstück in der Regionalliga West und machte den Aufstieg in die Zweite Frauen-Bundesliga perfekt. Gefeiert wurde jedoch nur verhalten, weil acht Spielerinnen zuvor unter der Woche per Brief mitgeteilt worden war, dass man in der zweithöchsten Spielklasse nicht mehr mit ihnen plant. Wenige Tage später brachte VfR-Vorsitzender Christian Nitsch in den sozialen Medien sein Bedauern über die Art der Kommunikation mit den betroffenen Spielerinnen zum Ausdruck.

Bei all diesen Meldungen könnte man glatt vergessen, dass der VfR Warbeyen in der laufenden Saison noch vor sportlichen Herausforderungen steht. Zum Beispiel, wenn die Mannschaft am Ostermontag im Halbfinale um den Niederrheinpokal in Mülheim beim dortigen Niederrheinligisten SV Heißen gefordert ist. Die Partie, die der VfR Warbeyen naturgemäß als großer Favorit bestreitet, wird um 16 Uhr angepfiffen. VfR peilt das Triple an