VfR Warbeyen will jetzt alles auf eine Karte setzen

Bei Viktoria Berlin sieht es da schon ein wenig anders aus. Vier Spielerinnen, die im Testspiel vor mehr als zwei Jahren in der Startelf standen, haben auch in dieser Saison bereits mindestens fünf Spiele absolviert. Darüber ist Sandro Scuderi informiert. „Wir wissen, was da auf uns zukommt. Wir haben damals schon gegen einen Teil der Mannschaft von heute gespielt. Sie bringen eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen mit und sind körperlich stark“, sagt der Warbeyener Trainer.

Mit dem Gegner habe man sich in der Spielvorbereitung jedoch nicht allzu lange aufgehalten, so Scuderi. „Viel wichtiger ist es, mit welcher Einstellung wir die Partie angehen. In den letzten zwei Wochen haben wir natürlich weiterhin die Defensivarbeit in den Fokus genommen.“ Die hatte dem VfR Warbeyen im jüngsten Spiel bei der SG Andernach (1:2) das erste Auswärtsspiel mit weniger als sechs Gegentoren beschert. Darauf will man nun aufbauen.

Chancenverwertung muss beim VfR Warbeyen besser werden