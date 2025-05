VfR Warbeyen will Double schaffen

Mit dem Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga der Frauen schließt sich für den VfR Warbeyen nach fünf Jahren das Kapitel in der Regionalliga West. Auch im Nieder­rheinpokal wird der Titelverteidiger in der nächsten Saison nicht mehr vertreten sein. Als Zweitligist ist der VfR automatisch für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert.