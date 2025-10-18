VfR Warbeyen will auswärts endlich punkten

Die Spielerinnen des VfR Warbeyen warten in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen als einziges Team noch auf ihren ersten Auswärtspunkt. Am Sonntag um 14 Uhr steigt das Spiel beim VfL Wolfsburg II. In der Ferne hatte der Aufsteiger in dieser Saison bisher einen sehr schweren Stand. Das zeigt auch der Blick auf die Auswärtstabelle, in der der VfR mit einem Torverhältnis von 1:21 den letzten Platz belegt. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung.

Seine Auswärtsspiele bestritt der VfR Warbeyen bisher ausschließlich gegen Mannschaften, die mit dem Abstiegskampf nach aller Voraussicht nichts zu tun haben werden – darunter Ligaprimus SC Sand und der Tabellendritte VfL Bochum.

Da sieht es beim kommenden Gegner aus Wolfsburg schon ein wenig anders aus. Nach sieben Spielen belegt die Reserve des Rekordmeisters, die nach einjähriger Abstinenz wieder in die Zweite Bundesliga zurückgekehrt ist, mit sieben Zählern den elften Tabellenplatz und steht damit gerade so außerhalb der roten Zone.

Zuletzt machte der VfL Wolfsburg II mit einem 5:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach auf sich aufmerksam, nur um dann eine Woche später mit 2:3 beim FC Ingolstadt zu verlieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Wölfinnen beim Kantersieg über Gladbach – ihrem ersten Heimsieg der Saison – nach einer frühen Roten Karte rund 70 Minuten in Überzahl agierten.

Freundschaftsspiel noch verloren

Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach feierte auch der VfR Warbeyen seinerseits nach zuletzt drei Niederlagen in Folge mal wieder ein Erfolgserlebnis. Das Partie am vergangenen Wochenende endete 1:1. Gerade in der Defensive präsentierten sich die Warbeyenerinnen deutlich gefestigter als in den Wochen zuvor. „Wir wollen den Schwung aus der Partie gegen Gladbach mitnehmen und glauben weiter daran, wozu wir in der Lage sind“, sagt der Warbeyener Trainer.

Die Platzanlage ist Scuderi bereits bekannt, weil er im August 2022 mit seiner Mannschaft dort bereits ein Freundschaftsspiel gegen die Wolfsburger Reserve bestritten hat, Endstand 0:2. „Die Bedingungen dort sind traumhaft. Wir freuen uns auf das Spiel und darauf, unsere Hausaufgaben zu erledigen“, sagt der VfR-Coach.

Scuderi mahnt seine Spielerinnen vor allem dazu, geduldig zu bleiben. „Wir müssen nicht meinen, das Spiel in den ersten Minuten entscheiden zu wollen. Wir brauchen eine vernünftige Grundordnung und den nötigen Biss in den Eins-gegen-eins-Duellen – in der Defensive und der Offensive. Die Chancen, die wir bekommen, müssen wir auch nutzen. Das ist die nächste Herausforderung für uns“, sagt der Trainer des VfR Warbeyen.