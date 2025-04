Der VfR Warbeyen wird sich in der kommenden Saison von einen neuen Gesicht zeigen. – Foto: Pascal Derks

VfR Warbeyen: Vorsitzender entschuldigt sich öffentlich Der Verein hatte acht Spielerinnen per Brief mitgeteilt, dass er für die Zweite Fußball-Bundesliga nicht mit ihnen plant. Klubchef Christian Nitsch räumt in einem Schreiben in einem sozialen Netzwerk nun Fehler ein. „In den letzten Tagen hat es gerumpelt – und das gilt es nur zu bedauern.“ Verlinkte Inhalte Frauen-RL West VfR Warbeyen FFC Reckling

Der große Tag des VfR Warbeyen war zu einem kleinen emotionalen Desaster geworden, weil am Sonntag nach dem 4:0-Sieg bei Bayer Leverkusen II keine rauschende Aufstiegsparty beim Meister in der Fußball-Regionalliga der Frauen gestartet worden ist. Die Spielerinnen standen stattdessen lange in zwei Grüppchen auf dem Kunstrasen, durch das Meisterteam ging ein Riss. Hintergrund ist, dass acht Spielerinnen fünf Tage vor der Partie in einem Brief und nicht in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt worden war, dass der Verein für die kommende Saison in der Zweiten Bundesliga nicht mehr mit ihnen plant.

Spielerinnen äußern Kritik gegenüber dem Verein Christian Nitsch, Vorsitzender des Klubs, hat jetzt in einem längeren Schreiben auf der Facebook-Seite „VfR Warbeyen - Kämpferherzen“ Fehler in der Kommunikation mit den betroffenen Spielerinnen eingeräumt. „In den letzten Tagen hat es gerumpelt – und das gilt es nur zu bedauern“, schreibt Christian Nitsch.

Pauline Dallmann, Jule Dallmann, Jolina Opladen, Anna Schneider, Isis van Biljouw, Julia Hülsken, Judith Thieme und Ricarda Rumohr, zum Teil schon seit Jahren für den VfR am Ball, hatten kein Vertragsangebot erhalten. Kapitänin Pauline Dallmann hatte das Vorgehen des Vereins nach dem Abpfiff der Begegnung in Leverkusen kritisiert. Die Spielerinnen störte, dass ihnen diese Entscheidung schriftlich und nicht in einem persönlichen Gespräch von der sportlichen Führung mitgeteilt worden sei. „Die Kritik an dem Entscheidungsweg ist angebracht, Kritik an den eigentlichen Entscheidungen nicht. Dieser Weg der Mitteilung entspricht nicht unserem eigenen Anspruch. Dafür entschuldige ich mich als Vorsitzender des VfR“, heißt es in dem Schreiben von Nitsch.