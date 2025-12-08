VfR Warbeyen verpasst Sensation in letzter Sekunde

Meistens gehen Sandro Scuderi die Worte recht leicht von den Lippen. Doch nach den verhängnisvollen Schlussminuten im Heimspiel gegen Viktoria Berlin verschlug es dem sonst so redseligen Trainer des VfR Warbeyen die Sprache. Beim 2:3 (0:1) gegen den Mitaufsteiger aus der Hauptstadt hatten sich seine Schützlinge bis in die Nachspielzeit auf Siegeskurs befunden.

Beim Spielstand von 2:1 schien der erste Erfolg in der Zweiten Bundesliga der Frauen greifbarer denn je. Doch dann entrissen zwei späte Tore dem Schlusslicht doch noch den schon sicher geglaubten und gleichzeitig bitter nötigen Heimerfolg. Wie konnte das passieren?

„Bei mir herrscht gerade absolute Sprachlosigkeit. Das ist wirklich die Höchststrafe. Wir machen gerade eine sehr brutale Phase durch“, war Scuderis initiale Reaktion auf den späten Knock-out. Der ging zu 90 Prozent auf das Konto von Berlins Pia Metzker.

Die 22-Jährige, die im Sommer von Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin gekommen war, hatte erst zur Pause das Spielfeld betreten. Bei beiden Treffern hatte sie ihre Füße im Spiel.

Es lief die erste Minute der Nachspielzeit, als sich die Viktoria noch einmal über die rechte Seite durchkombinierte. Im Sechzehner musste Metzker nur noch für Sarah Abu Sabbah querlegen, die den Warbeyener Anhang mit ihrem Treffer zum 2:2 verstummen ließ. Auf der Gegenseite verpasste der VfR bei einem Konter die direkte Antwort. Sekunden später versetzte Pia Metzker die Berliner Bank in Ekstase. Im Anschluss an einen Schiedsrichterball behauptete sie den Ball im Sechzehner gegen Yaël Mollink und überwand VfR-Keeperin Lea Egbers mit einem Schuss ins kurze Eck.

„Das war eine Schockreaktion auf den späten Ausgleich. Anders kann ich mir das nicht erklären. In neun von zehn Fällen bringst du diese 2:1-Führung ins Ziel. Heute war es leider nicht so“, versuchte Sandro Scuderi die spielentscheidenden Szenen einzuordnen.

Nach dem 0:1 durch Viktoria-Spielführerin Nina Ehegötz in der 27. Minute hatten sich der VfR Warbeyen spätestens in Durchgang zwei in die Partie gekämpft und das Spiel binnen einer Viertelstunde gedreht. Nach starkem Gegenpressing von Jule Laufer hatte Greta Oerding zunächst den Ausgleichstreffer von Moisa Verkuijl (52.) aufgelegt. In der 66. Minute hatte Akane Miyoshi dann einen schnörkellosen Angriff nach Vorarbeit von Verkuijl mit dem 2:1 veredelt.

Bitterste Minuten der Saison

Alles war angerichtet – und doch folgten am Ende die vielleicht bittersten Minuten der bisherigen Warbeyener Zweitliga-Saison. „Nach dem Kampf, den wir in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch aus der Hand geben können. Ich wurde eines Besseren belehrt“, sagte Sandro Scuderi, der vor allem mit der Art und Weise, wie aus drei null Punkte wurden, haderte. „Wenn du in dieser Liga abgeschossen wirst und einfach keine Schnitte hast, ist das das eine. Wenn man aber sieht, dass gegen Mannschaften mit professionellen Strukturen etwas möglich ist, ist das einfach unfassbar bitter. Ich muss da jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen“, sagte Sandro Scuderi.

In der Tabelle vergrößerte sich der Abstand zum rettenden Ufer für den VfR Warbeyen auf zehn Zähler, weil Turbine Potsdam das Kellerduell mit Eintracht Frankfurt II mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

In einer Woche bekommt es der VfR Warbeyen auswärts mit dem zweitstärksten Aufsteiger der Zweiten Bundesliga zu tun – dem 1. FSV Mainz 05.