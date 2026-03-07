VfR Warbeyen verpasst Pokalsensation gegen Borussia Mönchengladbach

In der Verlängerung hatte der Regionalligist schließlich den längeren Atem. In der 90. Minute sorgte Lotta Terhaag mit ihrem Treffer für die Entscheidung zugunsten von Borussia Mönchengladbach. „Für den neutralen Zuschauer war es ein sehr schönes Spiel. Beide Seiten haben bis zum Schluss gekämpft. Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft – vor allem damit, wie wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert haben“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen.

Wenn für den Warbeyener Coach und sein Team in der Niederrheinliga alles nach Plan läuft, könnte es nach der Sommerpause zu einem Wiedersehen mit der Borussia kommen. Gewinnt der VfR seine beiden Nachholspiele, würde er wieder die Tabellenführung übernehmen.

____

____

