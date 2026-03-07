VfR Warbeyen verpasst Pokalsensation gegen Borussia Mönchengladbach

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben im Niederrheinpokal nur hauchdünn eine Überraschung verpasst. Gegen den klassenhöheren Regionalligisten Borussia Mönchengladbach unterlag der Niederrheinligist im Achtelfinale vor heimischer Kulisse erst nach Verlängerung mit 2:3 (0:1, 2:2). Die Borussia steht in der höchsten Spielklasse aktuell auf Platz sieben. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben?
Für den ersten Treffer der Partie sorgte ein großes Klever Talent – allerdings für die Gäste. Mia Deckers, die bereits Einsätze für die U15-Nationalmannschaft absolviert hat, brachte Borussia Mönchengladbach in der 38. Minute nach einem Eckball in Führung. Als Ava Höbel nach einer Stunde mit einem Distanzschuss auf 2:0 erhöhte (61.), schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen.
Doch der VfR Warbeyen kämpfte sich zurück in die Partie. Nach einer schönen Kombination erzielte Robin Roovers in der 70. Minute den verdienten Anschlusstreffer. Und einen letzten Pfeil hatte das Team von VfR-Trainer Bart Denissen noch im Köcher: In der Nachspielzeit landete der Ball nach einer Warbeyener Flanke auf der Latte. Lucy Aland behielt die Übersicht und stellte auf 2:2 – es ging in die Verlängerung.
In der Verlängerung hatte der Regionalligist schließlich den längeren Atem. In der 90. Minute sorgte Lotta Terhaag mit ihrem Treffer für die Entscheidung zugunsten von Borussia Mönchengladbach. „Für den neutralen Zuschauer war es ein sehr schönes Spiel. Beide Seiten haben bis zum Schluss gekämpft. Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft – vor allem damit, wie wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert haben“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen.
Wenn für den Warbeyener Coach und sein Team in der Niederrheinliga alles nach Plan läuft, könnte es nach der Sommerpause zu einem Wiedersehen mit der Borussia kommen. Gewinnt der VfR seine beiden Nachholspiele, würde er wieder die Tabellenführung übernehmen.
