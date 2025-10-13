VfR Warbeyen verpasst die Sensation nur um Haaresbreite

Die Borussia, die bisher einen starken Saisonstart hingelegt hat, wollte in Kleve die herbe 0:5-Niederlage gegen den Aufsteiger VfL Wolfsburg II vergessen machen. Und der VfR Warbeyen hatte spätestens nach dem Führungstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit darauf gebrannt, den ersten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach zu bringen.

Das kam auch in Sandro Scuderis Spielfazit zur Sprache. Der Warbeyener Trainer lenkte den Blick jedoch schnell auf die positiven Erkenntnisse: „Meine Mannschaft war sich unmittelbar nach dem Spiel nicht so ganz sicher, ob das Ergebnis jetzt Fleisch oder Fisch ist. Wir waren dem Sieg nahe. Dass wir jedoch nach den jüngsten Ergebnissen zu Hause gegen einen Gegner, der eigentlich in anderen Sphären unterwegs ist, so eine Leistung gezeigt haben, verdient große Anerkennung“, sagte Scuderi.

Führung kurz vor der Pause

Anders als in den vergangenen Spielen gegen den SC Sand (1:7) und im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln (0:6) schafften es seine Schützlinge diesmal, in der Abwehr von Anfang an stabil zu sein und lange die Null zu halten. Und auch auf der Gegenseite bekam der VfR Warbeyen Räume und wusste diese in Torchancen umzumünzen. Der Führungstreffer resultierte jedoch aus einer Standardsituation.