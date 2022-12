VfR Warbeyen verliert in letzter Sekunde B-Juniorinnen-Regionalliga: Der VfR Warbeyen unterliegt dem FC Iserlohn mit 1:2.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen überzeugen in der Fußball-Regionalliga gegen den FC Iserlohn, stehen beim 1:2 aber mit leeren Händen da. Der 1. FC Kleve verteidigt mit einem 1:1 den dritten Platz in der C-Junioren-Niederrheinliga. SV Straelen gewinnt 1:0.

Dem Tor war nach Ansicht von Niklas Seeger jedoch eine Abseitsstellung vorausgegangen. Seine Schützlinge lobte der Warbeyener Trainer ausdrücklich. „Wir waren den drei Punkten deutlich näher, hatten 70, 80 Prozent Ballbesitz und haben geackert wie die Verrückten. Da hätte man sich ruhig mal belohnen dürfen“, so Seeger. Das soll nun am kommenden Samstag geschehen. Dann trifft der Warbeyener Nachwuchs im Kellerduell auf den Drittletzten DJK Wacker Mecklenbeck. Dort gilt: Verlieren verboten.

Leistungen wie die gegen den FC Iserlohn geben Anlass zur Hoffnung, dass es zum Ligaverbleib reichen könnte. Die Gäste gingen zwar in Durchgang eins durch Celine Reck in Führung, doch der VfR Warbeyen drängte in der Folge auf den Ausgleich. „Wir waren die deutlich bessere Mannschaft und haben uns nach dem Rückstand zurück in das Spiel gekämpft“, sagte VfR-Trainer Niklas Seeger. In der 64. Minute belohnten sich seine Schützlinge. Die eingewechselte Lola Flohr erzielte mit einen Distanzschuss in den Winkel das 1:1. Der VfR wollte nun drei Punkte – und wurde in letzter Sekunde kalt erwischt, als Merle Schlößer (80.) den FC Iserlohn noch zum Sieg schoss.

Die C-Junioren des 1. FC Kleve sicherten sich in ihrem letzten Niederrheinliga-Spiel des Jahres ein Remis gegen den VfB Homberg. Auf dem Kunstrasenplatz am Bresserberg trennten sich beide Kontrahenten 1:1 (0:1). In Durchgang eins brachte Otis Koch (25.) die Gäste in Führung. Der Klever Nachwuchs hatte bei einer eigenen Ecke den Ball verloren und wurde beim folgenden Konter überrumpelt. „Homberg war in der ersten Halbzeit besser und ist verdient in Führung gegangen“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann.

Nach der Pause steigerten sich seine Schützlinge merklich. Das wurde in der 61. Minute belohnt, als Mika von Lipzig nach Vorarbeit von Mats Ernst zum Ausgleich traf. Es blieb beim 1:1 – ein Ergebnis, mit dem der 1. FC Kleve Platz drei verteidigte. „Es war insgesamt ein hitziges und emotionales Spiel. Das Unentschieden geht auf jeden Fall in Ordnung“, so Nico Hegemann.

