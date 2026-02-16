VfR Warbeyen verliert auch das Rückspiel gegen den SV Meppen

Dem VfR Warbeyen ist es nicht gelungen, den Schwung aus dem ersten Saisonsieg mit in das Heimspiel gegen den SV Meppen zu nehmen. Eine Woche nach dem historischen 2:1-Erfolg beim FC Ingolstadt kassierte das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen vor 170 Zuschauern eine auch in der Höhe verdiente 1:4 (0:1)-Niederlage.
Anders als im Hinspiel, das mit 8:0 an die Emsländerinnen ging, kam die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi gut in die Partie und leistete dem favorisierten Tabellendritten aus Meppen, der zuletzt im Oktober ein Meisterschaftsspiel verloren hat, deutlich mehr Gegenwehr. Nach einem Eckball in der 17. Minute lag der Ball dann jedoch trotzdem im Warbeyener Tor. VfR-Keeperin Elena Milam war an der Hereingabe von Anouk Blaschka vorbeigesegelt, sodass Nina Rolfes am zweiten Pfosten nur noch den Fuß reinhalten musste.
Obwohl sich die Partie in der Folge über weite Strecken in der Warbeyener Hälfte abspielte, blieb es bis zur Halbzeit bei diesem einen Treffer. Die größten Chancen auf den Ausgleich ließ Narjiss in der 41. und 42. Minute ungenutzt. Zunächst scheiterte sie bei einem Konter mit ihrem Abschluss an Meppens Torhüterin Isabel Rutishauser. Im Anschluss an den folgenden Eckball setzte sie einen Flachschuss aus dem Rückraum neben das Tor.
Mit Beginn des zweiten Durchgangs war der VfR Warbeyen ein weiteres Mal in dieser Saison nicht hellwach. Die Gäste nutzten gleich ihren ersten Angriff nach der Pause zum zweiten Treffer: Einen Schuss von Bente Bode konnte Elena Milam nur nach vorne abwehren, wo Lilly Bartke zum 2:0 (46.) abstaubte. Nach einer Stunde sorgte Laura Bröring mit dem Treffer zum 3:0 (61.) scheinbar für die Vorentscheidung – oder doch nicht?
Kurz darauf lief Ahamad nach einem Missverständnis zwischen der ehemaligen VfR-Spielerin Lana Hubbeling und SVM-Keeperin Isabel Rutishauser allein auf das verwaiste Tor zu. Hubbeling wusste die Warbeyener Stürmerin nur mit einem Trikotziehen zu stoppen. Die Konsequenz: Rote Karte und Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte Moisa Verkuijl sicher oben rechts (68.), während Rutishauser in die andere Ecke unterwegs war.
Weil sich der VfR Warbeyen in Überzahl jedoch schnell das 1:4 (74.) einfing, blieb eine späte Aufholjagd aus. Nach einem langen Ball setzte sich Meppens Marleen Kropp gegen Isa Hoevers durch und überwand Elena Milam mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante.
VfR-Trainer Sandro Scuderi ärgerte sich nach dem Abpfiff vor allem über das Timing und die Art der Gegentreffer. „Wir haben immer zu falschen Zeitpunkten die Gegentore kassiert. Nach dem 1:3 haben wir kurz aufblitzen lassen, wozu wir in der Lage sind, aber dann fiel direkt das 1:4. Wir wurden auch oft für individuelle Fehler bestraft. Gegen eine andere Mannschaft geht das vielleicht mal gut, aber nicht gegen Meppen“, sagte der Warbeyener Coach.
Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller aktuell ebenfalls auf der Stelle tritt, bleibt der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze bei sechs Punkten. In einer Woche ist der VfR Warbeyen beim Tabellenneunten FC Bayern München II zu Gast. Gegen Mannschaften aus diesen Tabellenregionen muss der VfR in seiner Lage dringend punkten, wenn die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch am Leben bleiben soll.