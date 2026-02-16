VfR Warbeyen verliert auch das Rückspiel gegen den SV Meppen

VfR-Trainer Sandro Scuderi ärgerte sich nach dem Abpfiff vor allem über das Timing und die Art der Gegentreffer. „Wir haben immer zu falschen Zeitpunkten die Gegentore kassiert. Nach dem 1:3 haben wir kurz aufblitzen lassen, wozu wir in der Lage sind, aber dann fiel direkt das 1:4. Wir wurden auch oft für individuelle Fehler bestraft. Gegen eine andere Mannschaft geht das vielleicht mal gut, aber nicht gegen Meppen“, sagte der Warbeyener Coach.

Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller aktuell ebenfalls auf der Stelle tritt, bleibt der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze bei sechs Punkten. In einer Woche ist der VfR Warbeyen beim Tabellenneunten FC Bayern München II zu Gast. Gegen Mannschaften aus diesen Tabellenregionen muss der VfR in seiner Lage dringend punkten, wenn die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch am Leben bleiben soll.