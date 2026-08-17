VfR Warbeyen verlangt dem haushohen Favoriten alles ab

Am Ende blieb die ganz große Überraschung aus: Der VfR Warbeyen ist in den Play-offs zum DFB-Pokal der Frauen an Zweitligist Viktoria Berlin gescheitert – allerdings deutlich knapper als erwartet. Vor 250 Zuschauern im Klever Bresserberg-Stadion unterlag der Regionalligist dem Favoriten aus der Hauptstadt mit 1:3 (0:1).
VfR-Trainer Joel Kaworsky war trotz des Ausscheidens zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben einen vernünftigen Job gemacht und können auf unsere Leistung stolz sein. Ich möchte noch einmal betonen, dass Viktoria Berlin für mich vielleicht die beste, in jedem Fall aber eine der besten Zweitliga-Mannschaften ist“, sagte der Warbeyener Trainer.
Vielleicht war es auch der Respekt vor dem Gegner, der dazu führte, dass der VfR im ersten Durchgang mit dem Ball etwas eingeschüchtert agierte. Die neuformierte Defensive um Kapitänin Yaël Mollink hinterließ unterdessen einen guten Eindruck und gestattete den Berlinerinnen vor der Pause nur zwei größere Gelegenheiten.
Bei einem Eckball war Keeperin Isabella Scheerder mit einer starken Parade zur Stelle. In der 26. Minute war sie jedoch machtlos, als die Berlinerinnen einen Fehlpass im Warbeyener Aufbauspiel zum Führungstreffer nutzten. Melina Reuter traf zum 1:0. „Wir wussten schon, dass da einiges an Qualität auf uns zurollt und wir solche Ballverluste vermeiden müssen. Auch wenn wir gut dagegengehalten haben, waren wir insgesamt einen Tick zu ängstlich und passiv“, sagte Kaworsky.
In der Halbzeit fand der VfR-Coach offensichtlich die richtigen Worte. „Wir wollten mehr ins Risiko gehen und unser Anlaufverhalten mutiger gestalten. Viktoria Berlin hatte zwar mehr Ballbesitz, war aber nicht sonderlich einfallsreich vor dem Tor“, so Kaworsky. Nach dem Seitenwechsel folgte die beste Phase im Warbeyener Spiel. In einer unübersichtlichen Strafraumszene staubte Neuzugang Chelsea Homan zum 1:1 (50.) ab.
Der VfR Warbeyen versuchte, das Momentum zu nutzen, und spielte sich in der Folge einige Male ins letzte Drittel vor. Auf der anderen Seite sorgte ein Sonntagsschuss in der 72. Minute für die erneute Führung der Gäste. Leyila Aydin traf aus rund 20 Metern zum 2:1. „Da kannst du nichts machen. Wir können nicht permanent über 90 Minuten Balldruck ausüben“, sagte Joel Kaworsky.
In der 79. Minute musste der Warbeyener Coach mitansehen, wie ein erneuter Aufbaufehler für die Vorentscheidung sorgte. Die eingewechselte Kim Urbanek traf zum 3:1-Endstand. Kaworsky sah in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte, weil die Schiedsrichterin ihm einen Kommentar von den Rängen zugeordnet hatte. Den Platzverweis wolle er anfechten, kündigte Kaworsky an.
Aus dem Spiel will der VfR nun Mut für die Meisterschaft schöpfen. „Anfangs war da noch viel Nervosität dabei. Aus der zweiten Halbzeit können wir hingegen viel mit in die Liga nehmen. Wir sind einem Top-Team aus der Zweiten Bundesliga phasenweise auf Augenhöhe begegnet. Der Gegner hat uns gewiss nicht auf die leichte Schulter genommen“, sagte Kaworsky.
Zum Regionalliga-Auftakt ist der VfR Warbeyen am Sonntag beim FSV Gütersloh gefordert. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.