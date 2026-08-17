VfR Warbeyen verlangt dem haushohen Favoriten alles ab

Bei einem Eckball war Keeperin Isabella Scheerder mit einer starken Parade zur Stelle. In der 26. Minute war sie jedoch machtlos, als die Berlinerinnen einen Fehlpass im Warbeyener Aufbauspiel zum Führungstreffer nutzten. Melina Reuter traf zum 1:0. „Wir wussten schon, dass da einiges an Qualität auf uns zurollt und wir solche Ballverluste vermeiden müssen. Auch wenn wir gut dagegengehalten haben, waren wir insgesamt einen Tick zu ängstlich und passiv“, sagte Kaworsky.

Neuzugang Chelsea Homan erzielt den umjubelten Ausgleichstreffer

In der Halbzeit fand der VfR-Coach offensichtlich die richtigen Worte. „Wir wollten mehr ins Risiko gehen und unser Anlaufverhalten mutiger gestalten. Viktoria Berlin hatte zwar mehr Ballbesitz, war aber nicht sonderlich einfallsreich vor dem Tor“, so Kaworsky. Nach dem Seitenwechsel folgte die beste Phase im Warbeyener Spiel. In einer unübersichtlichen Strafraumszene staubte Neuzugang Chelsea Homan zum 1:1 (50.) ab.

Der VfR Warbeyen versuchte, das Momentum zu nutzen, und spielte sich in der Folge einige Male ins letzte Drittel vor. Auf der anderen Seite sorgte ein Sonntagsschuss in der 72. Minute für die erneute Führung der Gäste. Leyila Aydin traf aus rund 20 Metern zum 2:1. „Da kannst du nichts machen. Wir können nicht permanent über 90 Minuten Balldruck ausüben“, sagte Joel Kaworsky.

Joel Kaworsky wehrt sich gegen Gelb-Rote Karte

In der 79. Minute musste der Warbeyener Coach mitansehen, wie ein erneuter Aufbaufehler für die Vorentscheidung sorgte. Die eingewechselte Kim Urbanek traf zum 3:1-Endstand. Kaworsky sah in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte, weil die Schiedsrichterin ihm einen Kommentar von den Rängen zugeordnet hatte. Den Platzverweis wolle er anfechten, kündigte Kaworsky an.

Aus dem Spiel will der VfR nun Mut für die Meisterschaft schöpfen. „Anfangs war da noch viel Nervosität dabei. Aus der zweiten Halbzeit können wir hingegen viel mit in die Liga nehmen. Wir sind einem Top-Team aus der Zweiten Bundesliga phasenweise auf Augenhöhe begegnet. Der Gegner hat uns gewiss nicht auf die leichte Schulter genommen“, sagte Kaworsky.