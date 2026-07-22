VfR Warbeyen überzeugt und holt Verstärkung aus der Eredivisie

Der Warbeyen-Neustart läuft. – Foto: Pascal Derks

Der VfR Warbeyen hat im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung einen gelungenen Einstand gefeiert. Der Zweitliga-Absteiger gewann am Samstag mit 3:1 (3:1) beim Niederrheinligisten DJK TuSA Düsseldorf. Dabei kamen aufseiten des VfR bereits zahlreiche Zugänge zum Einsatz - und sie fügten sich auf Anhieb gut ins Spiel des Frauenfußball-Regionalligisten ein.

Der VfR setzte den klassentieferen Kontrahenten, der die vergangene Niederrheinliga-Saison auf dem dritten Tabellenplatz beendet hatte, von Beginn an unter Druck und erzwang so immer wieder Ballgewinne in aussichtsreichen Zonen. Einen davon nutzte Marit Cleven bereits in der ersten Spielminute, als sie Lisa van der Linde in Szene setzte. Diese ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte den VfR früh mit 1:0 in Führung.

Nur drei Minuten später sammelte Zugang Anna Schindler bereits ihre erste Torbeteiligung im VfR-Trikot. Die vom künftigen Ligarivalen FSV Gütersloh gekommene Offensivspielerin setzte sich über die Außenbahn durch und legte den Ball in den Rückraum, wo Cleven eingelaufen war. Cleven, die in der vergangenen Saison elf Einsätze in der 2. Bundesliga absolviert und dabei zwei Treffer erzielt hatte, erhöhte auf 2:0 (4.).

Das 3:0 (31.) erzielte Shijona Martina. Die Nationalspielerin Curaçaos, die zuletzt für Excelsior Rotterdam aufgelaufen war, setzte sich mit einer sehenswerten Einzelaktion durch und markierte den dritten Treffer. Kurz vor der Pause verkürzte der Niederrheinligist aus der Landeshauptstadt nach einem Ballverlust des VfR auf 1:3 (43.). „Da sind wir nicht schnell genug zurück in die Ordnung gekommen“, sagte VfR-Coach Joel Kaworsky.

Ansonsten zeigte sich der neue Warbeyener Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft weitgehend zufrieden. „Für das erste Testspiel bin ich super glücklich. Wir hatten viel Spielkontrolle und haben uns zahlreiche Torchancen herausgespielt. Wir sind mit einer relativ kleinen Gruppe nach Düsseldorf gefahren, weil wir einige angeschlagene Spielerinnen hatten und der Kader noch nicht komplett beisammen ist“, sagte Kaworsky.

Parallel hat der VfR Warbeyen den nächsten Zugang für die Regionalliga-Saison verpflichtet. Die 21-jährige Chelsea Homan wechselt ebenfalls von Excelsior Rotterdam an den Duvenpoll und bringt die Erfahrung aus mehr als 40 Einsätzen in der niederländischen Eredivisie mit. „Sie ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Der Transfer unterstreicht unsere Ambitionen“, sagt Kaworsky.