VfR Warbeyen trifft auf ein Urgestein

Nach zwei gleichermaßen erkenntnis- und erfolgreichen Heimspielen in Folge ist der VfR Warbeyen in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen wieder auswärts gefordert. Der Neuling trifft am Sonntag, 14 Uhr, in der Hänsch-Arena auf den SV Meppen. Die Emsländer, deren Frauenfußball-Abteilung aus einem Zusammenschluss mit dem SC Victoria Gersten hervorgegangen ist, sind nicht weniger als ein Urgestein der Zweiten Liga.

Seither hat der SV Meppen immer mindestens zweitklassig gespielt. In den Spielzeiten 2020/21 und 2022/23 lief die Mannschaft sogar in der Bundesliga auf. In Liga zwei belegte sie in der vergangenen Saison den fünften Platz.

Der SV Victoria Gersten zählte im Jahr 2004 zu den Gründungsmitgliedern der Zweiten Bundesliga Nord. Zur Saison 2010 trat die Frauen-Abteilung dem SV Meppen bei, um mit den wachsenden Anforderungen in der zweithöchsten Klasse Schritt halten zu können.

VfR-Coach Sandro Scuderi, der in der Regionalliga bereits Testspiele gegen die Meppener angesetzt hatte (0:5, 0:6), weiß, was nun auf seine Schützlinge zukommt. „Der SV Meppen hat zuletzt eine gute Saison gespielt und in der Zweiten Liga natürlich auch ganz andere Ambitionen als wir. Dennoch haben wir nichts zu verlieren. Wir haben auch gesehen, dass Meppen mit dem bisherigen Saisonstart mit Sicherheit nicht so zufrieden ist“, sagt der Warbeyener Übungsleiter.

Zum Auftakt hatte sich das Team von Trainer Thomas Pfannkuch noch mit 5:0 gegen den Aufsteiger VfL Wolfsburg II durchgesetzt. Es folgte eine 1:3-Niederlage gegen Neuling Mainz 05. Zuletzt trennte sich der SV Meppen von Eintracht Frankfurt II mit einem 0:0.

Scuderi erwartet "intensive 90 Minuten"

Eine Woche zuvor hatte sich der VfR Warbeyen im Stadion am Bresserberg mit einem 1:1 gegen die Eintracht den ersten Punkt in der Zweiten Liga auf das Konto geholt. Der VfR will nun seinen Teil dazu beitragen, dass die Meppener Punkteausbeute gegen Aufsteiger möglichst klein bleibt.

Trainer Sandro Scuderi erwartet ein kampfbetontes Spiel. „Wir stellen uns auf intensive 90 Minuten ein. Emotionen, Euphorie und Einstellung kannst du allerdings nur bedingt antrainieren – diese Faktoren musst du selbst mitbringen. Wir müssen uns gegenseitig anstacheln, damit wir auf dem Punkt da sind. Für uns sind das alles Endspiele. Und so werden wir es auch angehen“, sagt Sandro Scuderi.

Rund 180 Autobahn-Kilometer entfernt steht für die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen bereits einen Tag zuvor viel auf dem Spiel. Ein schöner Nebeneffekt des Aufstiegs der Frauen ist, dass der Nachwuchs nun am DFB-Pokalwettbewerb der Juniorinnen U 17 teilnehmen darf. Am Samstag, 14 Uhr, empfängt das Team von Bart Denissen im Stadion am Bresserberg in der ersten Runde den 1. FC Magdeburg. Zum Auftakt der Niederrheinliga-Saison hatten die VfR-Talente zuletzt einen 13:0-Erfolg über Aufsteiger TSV Solingen gefeiert.

Das Pokalspiel ist ein Saisonhighlight – eines, auf das man sich gar nicht so richtig vorbereiten kann. „Wir gehen die Partie genauso an wie unsere Meisterschaftsspiele. Es ist schwer zu sagen, auf was für einen Gegner wir treffen, da wir nicht wissen, wie die Region fußballerlisch aufgestellt ist. So oder so ist das eine ganz große Nummer, auf die wir uns sehr freuen“, sagt Denissen.